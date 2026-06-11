Zeytin Üretiminde Rekolte Beklentisi Yükseldi - Son Dakika
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Zeytin Üretiminde Rekolte Beklentisi Yükseldi

Zeytin Üretiminde Rekolte Beklentisi Yükseldi
11.06.2026 09:50
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El Nino etkisiyle zeytin veriminde artış bekleniyor, üreticilere uyarılar yapıldı.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, Türkiye genelinde son 60 yılın en yüksek yağış oranlarıyla girilen sezonda zeytinde yüksek rekolte beklendiğini açıkladı. Kıvrak, haziran sonu itibarıyla etkisini göstermesi beklenen El Nino hava olayına karşı üreticilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'nin en önemli stratejik tarım ürünlerinin başında gelen zeytinde, bu yıl iklimsel şartların olumlu seyretmesi üreticinin yüzünü güldürüyor. Ocak ayından itibaren başlayan ve yılbaşından sonra etkisini artıran yağışlarla birlikte Türkiye, son 60 yılın en fazla yağış aldığı dönemlerinden birini yaşadı. Yağış rejiminin tam zeytin ağaçlarının istediği gibi yavaş ve toprağı doyuracak şekilde gerçekleşmesi, zeytinliklerdeki verimliliği en üst seviyeye çıkardı. Süreci değerlendiren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, ağaçların geçen sene "yok yılı" yaşaması sebebiyle bu seneki "var yılına" çok daha güçlü sürgün ve tomurcuklarla hazırlandığını belirtti.

Çiçeklenme periyodu 1.5 ay sürdü

Havalardan serin gitmesi sayesinde çiçeklenme periyoduna çok sağlıklı girildiğini ifade eden Dr. Mücahit Kıvrak, "Çiçeklenme periyodu tüm Türkiye'de ani sıcaklık dalgalanmaları yaşanmadan uzun bir zaman aldı. Ara ara riskli dönemler olsa da tomurcukları etkileyecek büyük sorunlar yaşamadık. Çiçek periyodu yaklaşık 1.5 ay civarında sürdü ve meyve tutumları gayet iyi. Yer yer ani şiddetli yağış ve dolu nedeniyle kısmi dökülmeler olsa da bu seneki toplam ürün miktarı geçen seneye nazaran çok daha fazla olacaktır. Hava sıcaklıkları ve yağışlar zeytin ağacının istediği doğrultuda devam ederse, hem tane irileşmesi hem de yağ miktarı açısından bizi çok güzel günler bekliyor" dedi.

Zeytin üreticisine El Nino rüzgarları uyarısı

Son günlerde küresel ölçekte sıkça konuşulan El Nino hava olayının zeytin sektörüne olabilecek etkilerine de değinen Dr. Kıvrak, haziran ayının sonundan itibaren bu akımın hissedilmeye başlanacağını vurguladı. El Nino sürecinde esas belirleyici unsurun rüzgarlar olacağını söyleyen Kıvrak, "El Nino'nun etkisiyle rüzgarların yön değiştirmesi ve hızı işi değiştirecek. Eğer El Nino Türkiye'ye rüzgarlarla beraber giriş yaparsa, aşırı sıcaklıklardan etkilenmeyebiliriz ve kısmi yağışlar alabiliriz. Bu durum zeytin açısından olumlu olur ancak incir ve pamuk gibi diğer tarım ürünlerinde biraz sıkıntı oluşturabilir" diye konuştu.

Sıcağa ve kuraklığa karşı "Malçlama ve Kaolin Kili" önerisi

El Nino'nun ters çalışması durumunda Türkiye'nin haziran ve temmuz aylarında şiddetli bir kuraklık periyoduna girme riski bulunduğunu da hatırlatan Dr. Mücahit Kıvrak, üreticilerin alması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Eğer kurak bir periyot yaşanırsa, üreticilerimiz toprak sıcaklığını korumak için mutlaka malçlama yapmalı. Toprağın üstünü en temiz materyal olan yabancı otlar veya samanla kaplayarak nemi içeride tutmalılar. ya da ağaçların üzerine kaolin kili uygulaması yaparak, zeytin ağaçlarının güneş yanıklığından ve aşırı sıcaktan minimum düzeyde etkilenmesini sağlayabilirler." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ekonomi, Zeytin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zeytin Üretiminde Rekolte Beklentisi Yükseldi - Son Dakika

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