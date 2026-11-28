Kripto para borsası Binance'in Kurucu Ortağı Changpeng Zhao, kripto para sektöründeki diğer oyuncularla "güvenlik ittifakı" oluşturulması için görüşmeler yaptığını belirterek, "Sektörün dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetleriyle çok yakın işbirliği yapmasını sağlayacak bir fırsat, böylece çok iyi bir anlık müdahale kapasitesine sahip olabiliriz." dedi.

"Evolve (dönüşüm)" temasıyla bu yıl Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen "Binance Blokzincir Haftası" kapsamında Zhao'nun katıldığı bir söyleşi düzenlendi.

Borsada 6,3 milyar dolarlık kayba neden olan sofistike bir saldırının yaşandığını anımsatan Zhao, sorunsuz geçen yılların ardından Binance ekibinin ve ekosistemin "rehavete" kapıldığını ve saldırının aslında önlenebileceğini söyledi.

Zhao, saldırganların 1000'den fazla Binance çalışanını hedef aldığını ve işe alım uzmanları üzerinden aşama aşama sisteme yayılmaya çalıştıklarını kaydetti.

Normalde 6 ayı bulabilecek bir saldırı hazırlığının yapay zekayla artık 1 günde gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Zhao, "Binance'in iyi yaptığı şey, kullanıcıların mağduriyetini gidermek oldu. Olay anındaki müdahaleleri başarılıydı. Süreç boyunca kullanıcılarla iletişim halinde kaldıklarını, hiçbir kullanıcının karanlıkta bırakılmadığını düşünüyorum. Gözlemlediğim kadarıyla panik ortamı çok sınırlıydı, ne kullanıcılar ne de iş ortakları arasında panik yaşandı." diye konuştu.

Zhao, saldırının sektördeki riskleri ortaya koyduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sektördeki diğer oyuncularla, adına ister sektör güvenlik ittifakı deyin ister başka bir şey, bir tür yapı kurmak için çok fazla görüşme yaptım. Adının ne olduğu ya da kim tarafından yönetildiği umurumda değil. Benim için önemli olan birlikte yapmamız gereken birkaç şey. Bunlardan ilki anlık müdahale. Bu olayda Binance'in müdahale etmemize yardımcı olan diğer sektör oyuncularından büyük destek aldığını düşünüyorum. Bence bu, aslında sektörün dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetleriyle çok yakın işbirliği yapmasını sağlayacak bir fırsat. Böylece çok iyi bir anlık müdahale kapasitesine sahip olabiliriz."

"Şirketler kurucularıyla yaşar ve ölür"

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik (CEO) görevine yeniden getirmesini de değerlendiren Zhao, bir şirketin kurucusuyla yaşadığına veya öldüğüne inandığını söyledi.

Zhao, yapay zeka üzerinde yoğun baskı ve odak varken Huang'ın hazırlıksız bir şekilde aniden ayrılmasının kötü olacağını söyledi.

İflas eden kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın hayatını anlatan The Altruists dizisine ilişkin de konuşan Zhao, "Beni yansıtma biçimlerinden memnun değilim. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum. Avukatların bu konuda neler yapabileceğine bakacağız." dedi. Zhao, dizinin senaryosunda borsanın çöküşüne neden olan isimlerden biri olarak gösterilmişti.