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Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi

27.12.2021 14:59
Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi

Samsun'da, İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Samsun'da, İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı harekete geçti. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

"Fahiş fiyatları Alo 153 ve 175 hattından bizlere bildirin"

Denetimlerin sıklaşacağını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ile ekiplerimiz denetimlerini daha da sıklaştırarak muhtemel fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışıyor. Ticaret İl Müdürlüğü ve ekiplerimiz ile ortaklaşa yürütülen denetimlerde uyarılara uymayan ve fiyat indirimini uygulamayan döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı yönünde aldığımız şikayetleri anında değerlendiren özel ekipler kurduk. Amacımız vatandaşımızın ucuz ürünlere rahat bir şekilde ulaşımını sağlamak. İlçe halkımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Fahiş fiyat uygulamasını tespit ettikleri işyerlerini bizlere Alo: 153 Zabıta İhbar Hattı ile Bakanlığın Alo 175 hattına başvurabileceğini tekrardan hatırlatmak istiyorum" dedi. - SAMSUN

Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi
Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi
Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi
Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi

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Zabıta Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi - Son Dakika Ekonomi


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