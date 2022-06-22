Zincir Marketlerin, Rekabet Kurulu'nun Verdiği Para Cezalarıyla İlgili Yürütmeyi Durdurma Talepleri Reddedildi - Son Dakika
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Zincir Marketlerin, Rekabet Kurulu'nun Verdiği Para Cezalarıyla İlgili Yürütmeyi Durdurma Talepleri Reddedildi

22.06.2022 17:08
Zincir Marketlerin, Rekabet Kurulu'nun Verdiği Para Cezalarıyla İlgili Yürütmeyi Durdurma Talepleri Reddedildi

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Rekabet Kurulu’nun Migros, CarrefourSa, BİM ve Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (Yudum) ‘haksız rekabet’ gerekçesiyle verdiği para cezalarının yürütmesinin durdurulması taleplerini reddetti.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Rekabet Kurulu'nun Migros, CarrefourSa, BİM ve Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (Yudum) 'haksız rekabet' gerekçesiyle verdiği para cezalarının yürütmesinin durdurulması taleplerini reddetti.

Rekabet Kurulu, 2021 yılının ekim ayında, 'fahiş fiyat' uygulamalarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda 5 zincir market ile bir yağ firmasına yaklaşık 2 milyar 700 milyon lira idari para cezası vermişti. Rekabet Kurumu, BİM'e 958 milyon TL, A101'e 647 milyon TL, Migros'a 518 milyon TL, Şok'a 384 milyon TL, CarrefourSA'ya 142 milyon TL, sıvı gıda şirketi Savola'ya da 22 milyon TL ceza kesmişti.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Migros Ticaret Anonim Şirketi, CarrefourSa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ve Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi (BİM) ile Savola Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Yudum), Rekabet Kurulu'nun verdiği para cezalarıyla ilgili yürütmenin durdurulması taleplerinin reddine karar verdi.

Mahkemenin 15 Haziran'da oybirliğiyle aldığı kararda, şirketlerin tebligatların ulaşmasından itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

REKABET KURULU AÇIKLAMA YAPTI

Rekabet Kurumu da Migros, CarrefourSa ve BİM ile Savola şirketlerine uygulanan para cezalarıyla ilgili yürütmenin durdurulması taleplerinin mahkeme tarafından reddedildiğini resmi hesaplarından duyurdu.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Rekabet Kurulu, CarrefourSA, Migros, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zincir Marketlerin, Rekabet Kurulu'nun Verdiği Para Cezalarıyla İlgili Yürütmeyi Durdurma Talepleri Reddedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zincir Marketlerin, Rekabet Kurulu'nun Verdiği Para Cezalarıyla İlgili Yürütmeyi Durdurma Talepleri Reddedildi - Son Dakika
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