Ziraat Bankası, depremden zarar gören işletmelere destek olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ziraat Bankası, depremden zarar gören işletmelere destek olacak

Ziraat Bankası, depremden zarar gören işletmelere destek olacak

Ziraat Bankası Bölge Başkanı Serdar Baş, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile bir araya gelerek, depremden zarar gören işletmelerin finans ihtiyacına destek olunmasını istedi. Sadıkoğlu, Ziraat Bankası'nın düşük faizli ve uzun vadeli kredi paketleriyle MTSO üyelerine yardım etmesini talep etti.

22.05.2024 14:21
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Ziraat Bankası Bölge Başkanı Serdar Baş ile bir araya gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremden zarar gören işletmelerin en önemli ihtiyacının finans olduğunu belirtip, düşük faizli ve uzun vadeli kredi paketleri ile işletmelere destek olunmasını istedi.

Ziraat Bankası Bölge Başkanlığı görevine atanan Serdar Baş, beraberinde Ziraat Bankası Malatya Şube Müdürleriyle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

Görev süresi boyunca Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile daima istişare halinde olacaklarını belirten Baş, 6 Şubat depremlerinden zarar gören işletmeler hakkında Başkan Sadıkoğlu'ndan bilgiler aldı. Odanın 10 bin 600'ü bulan üyesinin tamamının doğrudan ve dolaylı yoldan depremden zarar gördüğünü ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, firmaların deprem öncesi kullandığı ticari kredi taksitlerinin ötelenmesini talep etti. Yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren esnaf, tüccar ve sanayicinin en önemli ihtiyacının finans olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, Ziraat Bankası'nın düşük faizli ve uzun vadeli kredi paketleri ile Malatya TSO üyelerine destek olmasını istedi.

Ziyarette; Ziraat Bankası Bölge Satış Müdürü Ali Haydar Metin, Malatya Şube Müdürü İbrahim Polat, Malatya Ticari Şube Müdür Mehmet Kubat, Malatya TSO Başkan Yardımcıları Basri İlhan ve Batuhan Demirel, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Yıldırım, Mehmet Bülbüloğlu, Cumali Karahan ve Mikail İkiz ile Meclis Üyesi Faruk Titiz de yer aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası, depremden zarar gören işletmelere destek olacak - Son Dakika

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