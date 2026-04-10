Zirai Don Riskine Karşı Sahada Ekipler

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Nisan'a kadar sürmesi beklenen zirai don riskine karşı tüm ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, zirai don riskine karşı sahada teknik destek ve yönlendirmelerin devam ettiği belirtildi.

Üreticilerin zirai don riskine ilişkin bilgilendirildiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojik verilere göre 11 Nisan'a kadar sürmesi beklenen zirai don riskine karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. İl ve İlçe Müdürlüklerimiz sahada teknik destek ve yönlendirmelerine devam ediyor. Kültürel mücadele ve hibe desteklerimizle don riskini minimize ediyoruz. Olası olumsuzluklarda vakit kaybetmeden il veya ilçe müdürlüklerimize veya TARSİM kanallarına müracaat etmeyi unutmayın."