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Zonguldak Halk Pazarında Uygun Fiyatlar Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Zonguldak Halk Pazarında Uygun Fiyatlar Yoğun İlgi Gördü

Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatların uygun olması, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, bütçelerine en uygun alışverişi yapma fırsatı buldu. Soğan, patates, biber, elma, portakal, muz, pırasa ve havuç gibi ürünler, uygun fiyatlarıyla hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti.

Zonguldak Halk Pazarında Uygun Fiyatlar Yoğun İlgi Gördü
27.01.2024 - 13:09,
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Zonguldak'ta halk pazarında fiyatlarında uygun olması üzerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan pazarı yoğun günlerinden birini yaşadı.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren pazara giderek bütçelerine en uygun alışverişi yaptı Pazarda fiyatların uygun olması ise hem esnafı hemde vatandaşı memnun etti.

Tezgahlarda, soğan 15 lira, patates 15 lira, biber 35 lira, elma 20 lira, portakal 15 lira, muz 40 lira, pırasa 25 ve havuç 25 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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