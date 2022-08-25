Zonguldak'ta motorlu kara taşıtları 164 bin 975 oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta motorlu kara taşıtları 164 bin 975 oldu

25.08.2022 14:16
Zonguldak'ta motorlu kara taşıtları 164 bin 975 oldu

Zonguldak'ta 2022 yılı Temmuz ayında 481 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Zonguldak'ta 2022 yılı Temmuz ayında 481 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 2022 Temmuz ayı itibarıyla 99 882'si otomobil olmak üzere 164 975 oldu.

2022 Temmuz ayı istatistiklerine gre Zonguldak'ta trafie kayıtlı araç çeşitleri şunlardan oluştu:

"99 bin 882'si otomobil, 4 bin 188'i minibüs, bin 753'ü otobüs, 26 bin 576 kamyonet, 6 bin 437'si kamyon, 15 bin 391'i motosiklet, 566'si özel amaçlı, 10 bin 182'si traktör."

Zonguldak'ta 2022 Temmuz ayında devri yapılan motorlu kara taşıtları sayısı ise şöyle oluştu:

"Toplam devri yapılan araç sayısı 3 bin 439. 2 bin 399 otomobil, 53 minibüs, 33 otobüs, 429 kamyonet, 76 kamyon, 371 motosiklet, 5 özel amaçlı, 73 traktör." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta motorlu kara taşıtları 164 bin 975 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta motorlu kara taşıtları 164 bin 975 oldu - Son Dakika
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