Ekonomi

Zonguldak'ta halk pazarında bayram hareketliliği yaşandı.

Zonguldak her hafta Çarşamba ve ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar bayram alışverişlerini yapmak için pazara yoğun ilgi gösterdi.

Tezgahlarda Biber 60 lira, domates 35 lira, marul 20 lira, salata 30 lira, patates 17 lira, patates 12 lira, patlıcan 30 lira, Fasülye 70 lira'dan alıcı buldu. - ZONGULDAK