Ekonomi

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatlarda artış yaşandı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek bütçelerine uygun alışverişleri yapmaya başladı. Pazarda fiyatların geçtiğimiz haftaya göre artması gözlerden kaçmadı. Tezgahlarda, Patates 15 lira; Soğan 20 lira, fasulye 90 lira, domates 25 lira, biber 40 lira, semiz otu 30 lira, patlıcan 30 lira'dan alıcı buldu. - ZONGULDAK