Zonguldak\'ta halk pazarında fiyatlar uygun, ilgi arttı

Ekonomi

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatlarında uygun olması ilgiyi artırdı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı.

Tezgahlarda fiyatların genel anlamda uygun olması alım gücünü arttırdı. Pazarda, Soğan 12,5 lira, patates 15 lira, domates 15 lira, salatalık 25 lira, limon 30 lira, fasulye 80 lira, biber 50 lira, kabak 25 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK