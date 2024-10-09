Zonguldak'ta Pazar Fiyatları Alım Gücünü Düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Zonguldak'ta Pazar Fiyatları Alım Gücünü Düşürdü

Zonguldak\'ta Pazar Fiyatları Alım Gücünü Düşürdü

Zonguldak halk pazarında yüksek fiyatlar, vatandaşların alım gücünü olumsuz etkiledi.

09.10.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek en uygun ve kaliteli ürünler için alışveriş yaptı. Ancak pazarda fiyatların yüksek olması vatandaşın alım gücünü düşürdü. Tezgahlarda, Havuç 25 lira, salatalık 40 lira, domates 50 lira, ıspanak 40 lira, marul 25 lira, biber 50 lira, taze fasulye 80 lira, patates 15 lira, soğan 15 lira, limon 20 lira, patlıcan 40 lira, pırasa 35 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

zonguldak, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta Pazar Fiyatları Alım Gücünü Düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
13:18 Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı’nın ’’yapı’’ iddialarıyla dalga geçti Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı'nın ''yapı'' iddialarıyla dalga geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:40 THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 14:36:58. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Pazar Fiyatları Alım Gücünü Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.