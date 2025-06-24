Zonguldak'ta Süt Toplama Kapasitesi Artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak'ta Süt Toplama Kapasitesi Artacak

24.06.2025 13:38
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TKDK'nın 3,4 milyon TL hibe desteği ile süt toplama kapasitesi artırıldı, istihdam ve kalite yükseldi.

Zonguldak'ta TKDK desteğiyle süt toplama kapasitesi arttı

3,4 milyon liralık hibe ile hem istihdam hem de araç sayısı kaliteyi getirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde; çevre köylerini kapsayan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, IPARD III Programı kapsamında hayata geçirilen projeyle süt toplama kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Kooperatif, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Zonguldak İl İrtibat Ofisi aracılığıyla 3,4 milyon TL'lik hibe desteği almaya hak kazandı.

Nebioğlu beldesindeki yatırımda, üç adet süt toplama aracı ve bu araçlara entegre üç adet süt taşıma tankı yer aldı. TKDK Zonguldak İl İrtibat Ofisi tarafınca sözleşmeye projeyle birlikte, kooperatifin üreticilerden günlük topladığı süt miktarı yaklaşık 8 tondan 14 tona çıkarıldı. Böylece hem hijyenik şartlarda süt toplanması hem de pazarlama kapasitesinin artması sağlandı.

Hedef kaliteli ve izlenebilir süt tedariki

Toplam yatırım bedeli 5,3 milyon TL olan projede 4,8 milyon TL uygun harcama olarak belirlendi. Destek oranı yüzde 70 olan proje çerçevesinde kooperatife 3,4 milyon TL hibe sağlandı. Kooperatif Başkanı Pınar Aydoğan ve Başkan Yardımcısı Yasemin Demirkurt'un öncülüğünde yürütülen proje sayesinde, bölgedeki çiğ süt üretimi daha organize bir yapıya kavuşurken, süt işleme tesislerine daha kaliteli ve izlenebilir ürün sevki hedefleniyor.

"İstihdam ve araç sayımız arttı, kaliteli süt pazarlama imkanı bulduk"

1995 yılında kurulan Nebioğlu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ise 1996 yılından bu yana süt toplama merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün itibarıyla 954 haneden süt toplayan kooperatif, bölge hayvancılığına yönelik önemli bir üretim ve dağıtım merkezi konumuna geldi.

Kooperatifin kurulduğu 1995 yılından bu yana çiftçileri desteklediğini ifade eden Başkan Pınar Aydoğan, "Kooperatifimiz 30 yaşında. 300 ortaklı bir kooperatif. TKDK IPARD III desteklerine gelince Zonguldak'ta 2024 yılında başladı. Başladığını duyunca ilk başvuruyu galiba biz yaptık. Avantajımız yönetim kurulumuzun kadınlardan oluşmasıdır. TKDK IPARD III programı kadınlara öncelik tanımaktadır. Projenin 3,4 milyon liralık kısmını hibe olarak aldık. IPARD Projeleri tüm vergilerden de muaf. Bu da ayrı bir destektir. Şu an 5 çalışanımız var. İstihdam ve araç sayımızı arttırdık. Daha kaliteli süt toplama durumumuz oldu. Daha kaliteli süt pazarlama imkanı bulduk. Desteklerinden dolayı TKDK'ya ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki desteklerde de başvuracağız" şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcısı Yasemin Demirkurt ise kooperatifin yönetiminin kadınlardan oluştuğuna dikkat çekerek "Daha çok destek aldık. Bu desteklerinden dolayı TKDK'ya çok teşekkür ederiz. Teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Zonguldak, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta Süt Toplama Kapasitesi Artacak - Son Dakika

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