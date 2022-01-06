Üye Girişi
Zonguldak'taki firmalara ihracatı artırmaya yönelik seminer verildi - Son Dakika

Zonguldak'taki firmalara ihracatı artırmaya yönelik seminer verildi

06.01.2022 15:08
Zonguldak'taki firmalara ihracatı artırmaya yönelik seminer verildi

Zonguldak'ta, firmaların ihracata başlaması ya da var olan ihracatlarını daha ileri seviyelere taşımaları amacıyla İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından bilgilendirme semineri yapıldı.

Zonguldak'ta, firmaların ihracata başlaması ya da var olan ihracatlarını daha ileri seviyelere taşımaları amacıyla İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından bilgilendirme semineri yapıldı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, alanında uzman kişiler tarafından katılımcılara dış pazarlara açılma, ihracata yönelik devlet destekleri, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi kümelenme projeleri (UR-GE), işlem adımları, başarılı pazarlama ve satış stratejilerine ilişkin bilgi verildi.

Üye şartı aranmadan ücretsiz verilen seminerlerle, sektör gözetmeksizin kentteki firmaların ihracata başlaması ya da var olan ihracatlarını artırmaları hedefleniyor.

Seminerde konuşan İMMİB Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesi Müdürü Nesrin Güler Şimşek, ihracatı artırmak için firmalara her türlü konuda destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

"Araştırma ve geliştirmeye çok önem gösteriyoruz"

Tek amaçlarının ihracatçıların önünü açmak olduğunu vurgulayan Şimşek, "Yurt dışında birçok alıcıyı ülkemize getirip burada firmalarımızla buluşturduğumuz alım heyetleri, yine yurt dışına giderek alıcılarla ihracatçılarımızı buluşturduğumuz ticaret heyetleri, milli katılım fuarları organizasyonları yapıyoruz. Çok büyük fuarların Türkiye adına organizasyonunu gerçekleştirdik." dedi.

Salgınla birlikte sanal fuar organizasyonları düzenlediklerini belirten Şimşek, "O konudaki kabiliyetimizi de geliştirdik. Ar-Ge proje pazarlarımız var. Araştırma ve geliştirmeye çok önem gösteriyoruz. Bununla ilgili yarışmalar düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, asıl geliş amaçlarının UR-GE projeleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çünkü Bakanlığın bir projesi var. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ihracatın tabana yayılması amacıyla her ilde mutlaka UR-GE projesi yapılması ve buna öncülük edilmesi talimatı verildi. Yine sizin ilinizde de mümkün olursa UR-GE projelerinin yapılmasına siz değerli TSO'nun temsilcileriyle ya da diğer kuruluşlarla birlikte mentorluk edebiliriz. Üyelerimize bu konuda bilgilendirmede bulunacağız."

İhracata yönelik bilgilendirme seminerleri, yarın Karabük'te düzenlenecek.

Zonguldak'taki firmalara ihracatı artırmaya yönelik seminer verildi

YORUMLAR
500

Zonguldak, Araştırma, Türkiye, İmmib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'taki firmalara ihracatı artırmaya yönelik seminer verildi - Son Dakika Ekonomi


Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video! Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video!         
15:42
Eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'da karşı karşıya gelecek Eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'da karşı karşıya gelecek         
15:23
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
15:41 Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video!
15:32 Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak
15:22 Yeni araştırma! Hem muhalefet hem iktidar seçmenleri 2022'den umutsuz!
15:22 Eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'da karşı karşıya gelecek
15:19 Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı
15:17 Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu
15:17 Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti
15:07 Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti
15:03 Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık uzmanlarından muhasebe denetmeni kadrosu talebi
14:59 Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 15:49:26. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'taki firmalara ihracatı artırmaya yönelik seminer verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement