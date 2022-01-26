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Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi 'Periyodik Muayene' başvuruları başladı - Son Dakika

Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi 'Periyodik Muayene' başvuruları başladı

26.01.2022 09:43
Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi 'Periyodik Muayene' başvuruları başladı

Türkiye'nin yenilebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji'nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde sayaç ve transmitter faaliyetleri gösteren Kalibrasyon Merkezi, doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene başvurularının başladığını duyurdu.

Türkiye'nin yenilebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji'nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde sayaç ve transmitter faaliyetleri gösteren Kalibrasyon Merkezi, doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene başvurularının başladığını duyurdu.

Doğal gaz sayaçlarında kanunen periyodik olarak yapılması gereken muayeneler için başvurular tüm ülkede başladı. Kalibrasyon merkezi, dağıtım şirketleri ve tüketicileri ekstra maliyetten kurtarılması, çevrenin ve tüketicinin korunması noktasında büyük bir rol oynuyor. Zorlu Enerji'nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki uluslararası standartlarda çalışan Kalibrasyon Merkezi, bu kapsamda doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene, şikayetli muayene ve arızalı muayene bakımları için sayaçları kabul etmeye başladı. Enerji şirketi, evsel doğal gaz sayaçlarının kalibrasyonunu ve RMS-A/B/C tipi istasyonlarda yer alan basınç ve sıcaklık transmitter kalibrasyonlarını çok hassas cihazlarla gerçekleştirerek sertifikalandırıyor.

Konu hakkında şu açıklama yapıldı:

Söz konu su Kalibrasyon Merkezi, kalibrasyon ve ayar hizmetini yönetmelik ve mevzuatlar dahilinde teknik şartnamelere uygun, güvenilir bir şekilde gerçekleştirirken detaylı raporlama (SAP-ISU/ Fiori/ Mobil) ile sayaçların zamanında teslim edilmesini ve raporlama süreçlerini kalibrasyon işleminin tamamlanmasıyla birlikte aynı anda sağlıyor.

Metodolojiler referansında dağıtım şirketlerine geri bildirimlerde bulunuluyor

Enerji şirketi, kalibrasyon için getirilen tüm sayaçların kontrolünü titiz bir şekilde gerçekleştirirken varsa sayaç müdahalelerini tespit ediyor ve izlenecek süreç ile ilgili müşteriyi bilgilendiriyor. Ayrıca periyodik muayene, arıza, kalibrasyon talebi konularında laboratuvara gelen on binlerce sayacın teknik kriterlerini göz önünde bulundurarak veri kümesi oluşturan Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, elektronik ortamda hazırlanan bu veriler üzerinden farklı değişkenleri göz önünde bulundurarak bilimsel metodolojiler referansında dağıtım şirketlerine geri bildirimlerde bulunuyor. Kalibrasyon Merkezi yetkilileri, doğal gaz dağıtım bölgesi yetkililerini ziyaret ederek yasal metroloji, mevzuat, balans yönetimi, kalibrasyon sonrası sayaç performansı, ömür analizi ve diğer teknik hususlar konusunda birebir olarak geniş kapsamlı bilgilendirme yapıyor.

Başvurular şubat ayının sonuna kadar devam edecek

Zorlu Enerji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği'nde belirtilen elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin 10 yılda bir yaptırılması gerekliliğini hatırlatırken son başvuru tarihinin periyodik muayene süresinin bittiği yılı takip eden yılın şubat ayının son gününe kadar olduğunu da belirtiyor.

Dağıtım şirketi ve OSB'lerin periyodik bu muayenelerini düzenli olarak yaptırması gerekiyor. Bu kapsamda başvurular il müdürlükleri aracılığıyla ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın BAMS (Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi) projesi kapsamında internet üzerinden yapılabiliyor. Enerji şirketinin Kalibrasyon Merkezi'ne periyodik muayene veya şikayetli muayene sayaç başvurularının takip numarası bildirilerek süreç başlatılıyor.

Enerji şirketinin Kalibrasyon Merkezi, doğal gaz sayaçlarının Periyodik Muayene, Şikayetli Muayene ve arızalı muayene kapsamındaki sayaçlar için 2021 yılında tam kapasite faaliyet gösterdi. Bu yıl da Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) aldığı akreditasyon yeterliliğiyle; metot geliştirmeleri, ölçüm belirsizliği gibi konularda uluslararası laboratuvarların seviyesinde olduğunu kanıtlayarak, teknik ölçümlerindeki gelişmeleri uluslararası platforma taşımaya yönelik hazırlıklarını tamamladı. - GAZİANTEP

Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi 'Periyodik Muayene' başvuruları başladı

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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, 28 Şubat, Doğalgaz, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi 'Periyodik Muayene' başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi 'Periyodik Muayene' başvuruları başladı - Son Dakika
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