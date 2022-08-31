Zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi

Zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de

31.08.2022 01:15
Zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de

Zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı yüzde 10'nun altında kalan bankalar ilave 5 puan, yüzde 10 ila yüzde 20 arasında olan bankalar ise ilave 3 puan zorunlu karşılık ayıracak.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Türk Lirası mevduata dönüşümde hedef değerlerin güncellenmesine ve tüzel kişi dönüşüm hedefinin de koşul olarak eklenmesine karar verdi. Döviz hesabından Türk Lirası hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü arttırıldı. Buna göre, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı yüzde 10'nun altında kalan bankalar ilave 5 puan, yüzde 10 ila yüzde 20 arasında olan bankalar ise ilave 3 puan zorunlu karşılık ayıracak. Tebliğ ile, daha önce sadece bireysel hesapları kapsayan dövizden Türk Lirası'na dönüşümde belli bir oranı yakalama şartı, tüzel kişi yani şirket hesapları için de geçerli olacak. Uygulama 2 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek. - ANKARA

YORUMLAR
500
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! İlçe merkezinden hissedildi Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! İlçe merkezinden hissedildi Mansur Yavaş'tan, şarkıcı Gökhan Özoğuz'a destek: Bizim vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz Mansur Yavaş'tan, şarkıcı Gökhan Özoğuz'a destek: Bizim vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz Sivrisinekler ile yayılan virüs Yunanistan'da 11 kişiyi hayattan kopardı! Sivrisinekler ile yayılan virüs Yunanistan'da 11 kişiyi hayattan kopardı!
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:29 Mansur Yavaş'tan, şarkıcı Gökhan Özoğuz'a destek: Bizim vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz
00:27 Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! İlçe merkezinden hissedildi
23:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye F-35 satmayan ABD'ye resti çekti: Hiçbiri umurumuzda değil
23:39 SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
23:33 Canlı yayında kalp krizi geçiren iş insanı yaşamını yitirdi
23:18 Tayvan-Çin gerginliği artıyor! İlk uyarı ateşi açıldı
23:12 Sivrisinekler ile yayılan virüs Yunanistan'da 11 kişiyi hayattan kopardı!
23:08 Sedat Peker'e eşinin görüntülerini veren Ünsal Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntı: Evrakları yakarken yakalandılar
22:58 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a canlı yayında "İmamoğlu'na kırgın mısınız?" sorusu yöneltildi!
22:29 Oyuncu Melis Tüzüngüç, mini etekli fotoğrafıyla takipçilerini mest etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 01:15:38. #1.11#
SON DAKİKA: Zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement