1999-2008 Sigortalıları Kademeli Emeklilik Talep Ediyor, MM Mustafa Genç Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1999-2008 Sigortalıları Kademeli Emeklilik Talep Ediyor, MM Mustafa Genç Açıkladı

1999-2008 Sigortalıları Kademeli Emeklilik Talep Ediyor, MM Mustafa Genç Açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan çalışanlar, mevcut sistemdeki kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7 bin prim günü şartının sigorta başlangıcına göre kademeli belirlenmesini istiyor. Mali Müşavir Mustafa Genç, bu talebin yasa önerisi olarak TBMM'de sunulduğunu ancak henüz yasalaşma sürecinin olmadığını belirtti.

EYT düzenlemesinin ardından gözler, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan çalışanların emeklilik şartlarına çevrildi. Bu tarih aralığında sigorta girişi bulunanlar, mevcut sistemde kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7 bin prim günü şartına tabi tutuluyor. Çalışanlar ise bu şartların sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak belirlenmesini talep ediyor.

Mali Müşavir Mustafa Genç, A Haber'e yaptığı açıklamada, 9 Eylül 1999'da işe başlayanlarla bir gün önce sigortalı olanlar arasında emeklilik şartları açısından önemli fark oluştuğuna dikkat çekti. Genç, 9 Eylül'de işe giren bir çalışanın 17 yıl gibi bir süre beklemek zorunda kaldığını ve bu mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili kamuoyunda dillendirilen bir talep olduğunu söyledi.

Genç, kademeli emeklilik sistemini 'basamakvari' bir model olarak tanımladı ve çalışanların talebini şöyle açıkladı: 1999 sonrası işe girenler için yaş şartının 58 ile 60 değil, işe giriş yılına göre esnetilerek örneğin kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaşından başlayarak her yıl kademeli olarak artırılması suretiyle bir düzenleme yapılması. Sosyal medyada paylaşılan yaş tablolarının öneri niteliğinde olduğunu, resmi bir düzenleme bulunmadığını vurgulayan Genç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefet tarafından verilmiş önergeler bulunduğunu ancak henüz yasalaşmaya yönelik bir sürecin olmadığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Mustafa Genç, Sigorta, Ekonomi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Emekli 1999-2008 Sigortalıları Kademeli Emeklilik Talep Ediyor, MM Mustafa Genç Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı

19:29
CHP’yi karıştıracak “İzmir“ iddiası Foça Belediye Başkanı AK Parti’ye katılıyor
CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
19:17
Sen de bunu yaparsan Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
19:14
İzmir’de banka soygunu girişimi Bir görevli rehin alındı
İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir görevli rehin alındı
19:00
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
18:11
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 19:30:50. #7.12#
SON DAKİKA: 1999-2008 Sigortalıları Kademeli Emeklilik Talep Ediyor, MM Mustafa Genç Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement