1999-2008 Sigortalıları Kademeli Emeklilik Talep Ediyor, MM Mustafa Genç Açıkladı

EYT düzenlemesinin ardından gözler, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan çalışanların emeklilik şartlarına çevrildi. Bu tarih aralığında sigorta girişi bulunanlar, mevcut sistemde kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7 bin prim günü şartına tabi tutuluyor. Çalışanlar ise bu şartların sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak belirlenmesini talep ediyor.

Mali Müşavir Mustafa Genç, A Haber'e yaptığı açıklamada, 9 Eylül 1999'da işe başlayanlarla bir gün önce sigortalı olanlar arasında emeklilik şartları açısından önemli fark oluştuğuna dikkat çekti. Genç, 9 Eylül'de işe giren bir çalışanın 17 yıl gibi bir süre beklemek zorunda kaldığını ve bu mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili kamuoyunda dillendirilen bir talep olduğunu söyledi.

Genç, kademeli emeklilik sistemini 'basamakvari' bir model olarak tanımladı ve çalışanların talebini şöyle açıkladı: 1999 sonrası işe girenler için yaş şartının 58 ile 60 değil, işe giriş yılına göre esnetilerek örneğin kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaşından başlayarak her yıl kademeli olarak artırılması suretiyle bir düzenleme yapılması. Sosyal medyada paylaşılan yaş tablolarının öneri niteliğinde olduğunu, resmi bir düzenleme bulunmadığını vurgulayan Genç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefet tarafından verilmiş önergeler bulunduğunu ancak henüz yasalaşmaya yönelik bir sürecin olmadığını belirtti.