2027 Emekli Zam Oranları Belli Oluyor - Son Dakika
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2027 Emekli Zam Oranları Belli Oluyor

2027 Emekli Zam Oranları Belli Oluyor
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2027'de emekli maaşları, 2026'nın ikinci yarısı enflasyonuna göre yükselecek.

Ocak 2027 döneminde memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları, 2026 Temmuz-Aralık dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında artış alırken, memur ve memur emeklilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı yansıyacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükselttiklerini açıkladı. Karahan, enflasyonun 2027'de yüzde 15'e, 2028'de yüzde 9'a gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşacağını öngördüklerini söyledi. Piyasa beklentileri ise yüzde 29-30 bandında.

Temmuz 2026'da yapılan düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye çıkan en düşük emekli aylığı için Merkez Bankası'nın yüzde 28 tahmini esas alındığında, 6 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 8,70 olacak. Bu durumda en düşük emekli aylığının 25 bin 600-25 bin 700 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme gereği 2027'nin ilk yarısında yüzde 5 zam belirlenmişti. 2026'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde fark maaşlara yansıyacak. TCMB tahminine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşuyor; böylece toplam zam oranı yüzde 6,67 oluyor. En düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye çıkacak.

TCMB'nin yüzde 8,70'lik enflasyon tahmini gerçekleştiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına göre hesaplanan yeni tablo şöyle: Mevcut maaşı 23.552 TL olanın zamlı aylığı 25.601 TL, 24.000 TL olanın 26.088 TL, 25.000 TL olanın 27.175 TL, 26.000 TL olanın 28.262 TL, 27.000 TL olanın 29.349 TL, 28.000 TL olanın 30.436 TL, 29.000 TL olanın 31.523 TL, 30.000 TL olanın 32.610 TL, 31.000 TL olanın 33.697 TL, 32.000 TL olanın 34.784 TL, 33.000 TL olanın 35.871 TL, 34.000 TL olanın 36.958 TL, 35.000 TL olanın 38.045 TL, 36.000 TL olanın 39.132 TL, 37.000 TL olanın 40.219 TL, 38.000 TL olanın 41.306 TL.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Memur, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Emekli 2027 Emekli Zam Oranları Belli Oluyor - Son Dakika

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