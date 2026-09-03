BES ve otomatik katılımla SGK'lılar ikinci emekli maaşı alabilecek - Son Dakika
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BES ve otomatik katılımla SGK'lılar ikinci emekli maaşı alabilecek

BES ve otomatik katılımla SGK\'lılar ikinci emekli maaşı alabilecek
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SGK güvencesindeki çalışanlar ve emekliler, mevcut statüden çıkmadan BES veya Otomatik Katılım Sistemi'ne prim ödeyerek ikinci bir emekli aylığı elde edebiliyor. Sistemde alt yaş sınırı bulunmazken, devlet yatırılan primin yüzde 20'si kadar destek sağlıyor ve BES, SGK'dan daha hızlı emeklilik imkanı sunabiliyor.

Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatı 1999 ve 2008 düzenlemeleriyle yeniden şekillendi. 2023'te yürürlüğe giren EYT yasası, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlara yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı tanıdı. Bunun ardından SGK güvencesinde çalışan veya emekli olan milyonlarca kişi için BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile çifte emeklilik imkanı doğdu; mevcut sistemden çıkmadan ek prim ödenerek ikinci bir emekli aylığı elde edilebiliyor.

SGK'lı çalışanlar ve işini yürütenler statülerini koruyarak BES veya OKS'ye katılabiliyor. Aktif çalışmayanlar da dışarıdan prim ödeyebiliyor. SGK'dan emekli olup çalışmaya devam edenlerin ödediği primler sağlık primi sayıldığından bu kişiler SGK üzerinden yeni bir emeklilik hakkı kazanamıyor; ancak BES/OKS ödemeleriyle emekliler dahil herkes ikinci bir emeklilik geliri oluşturabiliyor. Sistemde alt yaş sınırı yok, 18 yaşından küçükler velileri aracılığıyla hesap açtırabiliyor.

BES standart SGK emekliliğinden daha hızlı emeklilik sağlayabiliyor. Örneğin 2000 yılında SGK'lı işe başlayan bir erkek çalışan 7 bin gün prim ödeyip 60 yaşını beklemek zorundayken, aynı dönemde BES'e katılan biri 10 yıl (3 bin 600 gün) prim yatırıp 56 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyor. BES'te ödeme tutarını katılımcı belirliyor ve ödemeler sonradan artırılabiliyor. Yatırılan primin yüzde 20'si kadar devlet desteği sağlanıyor; aylık bin TL yatıranın hesabına devlet 200 TL ekliyor ve biriken tutar fonlarda değer kazanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Son Dakika

Son Dakika Emekli BES ve otomatik katılımla SGK'lılar ikinci emekli maaşı alabilecek - Son Dakika

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