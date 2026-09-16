Dul ve yetim aylığı alanlar farklı statüden ikinci ölüm aylığı alabiliyor
SGK Uzmanı Dilek Ete'nin değerlendirmelerine göre, gerekli koşulları karşılayan bazı kişiler kendi emekli aylıklarıyla birlikte farklı bir ölüm aylığından da yararlanabiliyor. Farklı sigorta statülerinden aylık bağlanmasında kişinin ve vefat edenin hangi kapsamda sigortalı olduğu önem taşıyor.
SGK Uzmanı Dilek Ete'nin değerlendirmelerine göre, dul ve yetim aylığı alan bazı kişiler, gerekli koşulları karşılamaları halinde kendi emekli aylıklarıyla birlikte farklı bir ölüm aylığından da yararlanabiliyor.
Özellikle farklı sigorta statülerinden aylık bağlanması söz konusu olduğunda, kişinin hangi kapsamda sigortalı olduğu ve vefat eden kişinin hangi sosyal güvenlik statüsünde bulunduğu önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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