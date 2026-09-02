Emekli ve memur maaşları için Ocak 2027 hesabı kuruşu kuruşuna belli oldu
Emekli ve memur maaşlarına ilişkin Ocak 2027 maaş hesabı değişti. Yeni rakamlar kuruşu kuruşuna hesaplanarak belirlendi ve emekli maaşlarına yansıyacak.
Emekli ve memur maaşlarına ilişkin Ocak 2027 maaş hesabı değişti. Emekli maaşında yeni rakamlar kuruşu kuruşuna hesaplanarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
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