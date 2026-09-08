Kademeli emeklilik teklifi komisyonda, sosyal medyadaki tablolar gerçeği yansıtmıyor

Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan emeklilik yaşı ve prim günü tabloları, yürürlükteki mevzuatı yansıtmıyor. TBMM kayıtlarına göre Edirne Milletvekili Ediz Ün tarafından hazırlanan kanun teklifi, 5 Aralık 2024'te Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklif, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanların emeklilik yaşı ve prim şartlarının kademeli uygulanmasını amaçlıyor ve son durumu "komisyonda" görünüyor. Teklif, 6 Aralık 2024'te Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna gönderildi.

Kanun teklifinin yasalaşması için ilgili komisyonda görüşülüp kabul edilmesi, TBMM Genel Kurulunda yeterli oyu alması ve Cumhurbaşkanının onayına sunulması gerekiyor. Bu aşamalar tamamlanmadığından kademeli emekliliğe ilişkin yürürlüğe girmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor. Sosyal medyada paylaşılan tablolar, yasal dayanağı olmayan öneri veya talepler niteliğinde.

Mevcut uygulamada, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve EYT kapsamına girenlerde yaş şartı aranmıyor. 4/a kapsamında 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı uygulanıyor; bu grupta 7 bin prim günü veya 25 yıllık sigortalılık süresiyle 4 bin 500 prim günü gerekiyor. 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olan 4/a çalışanları ise 7 bin 200 prim gününe tabi ve emeklilik yaşı, prim gününün tamamlandığı tarihe göre kademeli olarak 65'e kadar yükseliyor.