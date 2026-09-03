Kamu-Sen Başkanı: Memur maaşları enflasyon karşısında hızla eriyor - Son Dakika
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Kamu-Sen Başkanı: Memur maaşları enflasyon karşısında hızla eriyor

Kamu-Sen Başkanı: Memur maaşları enflasyon karşısında hızla eriyor
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TÜİK verilerine göre ağustos ayı enflasyonunun yüzde 1,84, yıllık enflasyonun yüzde 31,51 olduğunu belirtti. Kamu görevlileri ve emeklilere 2026'nın ikinci yarısı için yapılan yüzde 7'lik zam, henüz iki ay geçmeden enflasyon karşısında yarısından fazlası eridi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Ağustosta enflasyonun yüzde 1,84, yıllık enflasyonun yüzde 31,51 olduğunu belirten Kahveci, temmuzdaki yüzde 1,78'lik artışla birlikte yılın ikinci yarısının ilk iki ayında kümülatif enflasyonun yaklaşık yüzde 3,65'e ulaştığını kaydetti.

Kahveci, kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarına 2026 yılının ikinci yarısı için yapılan yüzde 7'lik artışın henüz iki ay geçmeden yarısından fazlasının enflasyon karşısında eridiğini ifade etti. Mevcut ücret politikasının çalışanların ve emeklilerin alım gücünü korumaktan uzak olduğunu savunan Kahveci, "Enflasyon farkı zam değildir. Maaşlar önce enflasyon karşısında erimekte, çalışanlar aylar boyunca kayıp yaşamakta, ardından ortaya çıkan fark maaşlara yansıtılmaktadır. Bu sistem kamu görevlilerini sürekli olarak enflasyonun gerisinde bırakmaktadır" dedi.

Yıllık enflasyonun yüzde 31,51 gibi yüksek bir seviyede olmasının hayat pahalılığının sürdüğünü gösterdiğini belirten Kahveci, özellikle dar ve sabit gelirli kesimin enflasyonu daha ağır hissettiğini söyledi. Gıda, kira, ulaşım ve eğitim gibi temel ihtiyaç kalemlerindeki fiyat artışlarının kamu çalışanları ve emeklilerin günlük yaşamında önemli bir yük oluşturduğunu vurgulayan Kahveci, ücret politikasının çalışanların satın alma gücünü gerçek hayatta koruyacak şekilde oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, Önder Kahveci, Ekonomi, Ağustos, Memur, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Emekli Kamu-Sen Başkanı: Memur maaşları enflasyon karşısında hızla eriyor - Son Dakika

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