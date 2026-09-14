Memur ve emekli zammı için Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Eylül sonuçları bekleniyor - Son Dakika
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Memur ve emekli zammı için Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Eylül sonuçları bekleniyor

Memur ve emekli zammı için Piyasa Katılımcıları Anketi\'nin Eylül sonuçları bekleniyor
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Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, memur ve emekli maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak zam hesabında kritik önem taşıyor. Enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın her ay düzenli olarak yaptırdığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Eylül ayı sonuçları, memur ve emekli maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak zammın hesabında kritik önem taşıyor.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Emekli Memur ve emekli zammı için Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Eylül sonuçları bekleniyor - Son Dakika

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