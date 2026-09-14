Memur ve emekli zammı için Piyasa Katılımcıları Anketi\'nin Eylül sonuçları bekleniyor

Merkez Bankası'nın her ay düzenli olarak yaptırdığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Eylül ayı sonuçları, memur ve emekli maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak zammın hesabında kritik önem taşıyor.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.