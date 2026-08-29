TES Uygulaması Belirsizliğe Düşüyor
Kronik ertelemeler nedeniyle TES'in 2026'da uygulanması zor görünüyor, prim yükü artacak.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için belirlenen takvimde kronik ertelemeler belirsizliği artırıyor.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, prim yükünün artacağını, işçinin ve işverenin mevcut maliyetleri kaldıramayacağını belirterek sistemin 2026'da uygulanmasının zor olduğunu yazdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Emekli › TES Uygulaması Belirsizliğe Düşüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?