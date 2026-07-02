Orzax Halka Arzı Tamamlandı - Son Dakika
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Orzax Halka Arzı Tamamlandı

02.07.2026 12:52
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Orzax, halka arzında 52,5 milyon TL nominal değerli paylar sattı ve 7 Temmuz'da Borsa İstanbul'da işlemlere başlayacak.

(İSTANBUL) - Türkiye'nin lider takviye edici gıda üreticisi Orzax'ın halka arzında talep toplama süreci başarıyla tamamlandı. Yatırımcılardan yoğun ilgi gören Orzax, 7 Temmuz günü Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek Gong Töreni ile işlem görmeye başlayacak.

Orzax'ın halka arz süreci, yatırımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi. İnfo Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde yürütülen talep toplama işlemlerinde, 52 milyon 500 bin TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 1,6 katı, Grup Çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1,5 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 11,0 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,2 katı olmak üzere toplamda 4,6 kat filtrelenmemiş talep geldi.

Halka arz sonuçlarına göre, Orzax payları 974 bin 597 adet yatırımcıya dağıtıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 622 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşirken, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla sunulan paylara yurt içi ve yurt dışı kurumsal ile bireysel yatırımcılardan yoğun ilgi gösterildi.

"YATIRIMCILARIMIZLA BİRLİKTE SAĞLIKLI BİR GELECEK İNŞA EDECEĞİZ"

Halka arz sonuçlarını değerlendiren Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu, "2004 yılından bu yana sağlık sektöründe Ar-Ge odaklı ve yüksek kalite standartlarımızla sürdürdüğümüz yolculuğumuzun bu önemli durağında, yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenden büyük mutluluk duyuyoruz. 'Sağlığa Hediye' mottomuz artık yeni ortaklarımızla birlikte daha geniş kitlelere ulaşacak" dedi.

Alimoğlu, halka arzdan elde edilen gelirlerin stratejik önemine değinerek, "Sermaye artırımı sonucunda elde ettiğimiz gelirin bir kısmını yeni yatırım finansmanı, Ar-Ge merkezi geliştirmeleri ve küresel pazarlardaki büyüme hamlelerimizde kullanacağız. Geri kalan kısmı ise işletme sermayemizi güçlendirmek ve finansal verimliliğimizi artırmak için değerlendireceğiz. Bu süreçte aramıza katılan yeni paydaşlarımızla birlikte daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek en büyük hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

GONG TÖRENİ, 7 TEMMUZ'DA

Orzax'ın Borsa İstanbul'daki heyecan dolu yolculuğunun ilk adımı olan Gong Töreni, 7 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, bu tarihten itibaren Borsa İstanbul'da "ORZAX" kodu ile işlem görmeye başlayacak. Kurulduğu günden bu yana modern üretim tesisleri ve geniş ürün portföyü ile sektördeki çıtayı her geçen gün yukarı taşıyan Orzax, halka arz sonrası da Türkiye için katma değer üretmeye ve küresel bir marka olma vizyonuyla ilerlemeye devam edecek.

Bilgi için: www.orzax.com.tr

YASAL UYARI

İşbu doküman, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için herhangi bir yoldan halka çağrıda bulunulması veya sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye amacını teşkil etmemektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK'nın ya da Borsa'nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz ile ilgili bilgileri içeren İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ın (www.kap.org.tr), Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (www.orzax.com.tr) ve İnfo Yatırım'ın (www.infoyatirim.com) adresli internet sitelerinde 25.06.2026 tarihinde yayınlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanan Kurul tarafından onaylı İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nu incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Finans Orzax Halka Arzı Tamamlandı - Son Dakika

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