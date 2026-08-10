WhiteBIT TR'den Kripto Karnavalı - Son Dakika
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WhiteBIT TR'den Kripto Karnavalı

WhiteBIT TR\'den Kripto Karnavalı
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WhiteBIT TR, hediyeler sunacak Kripto Karnavalı etkinliğini duyurdu. Kullanıcılar, puan toplayarak ödüller kazanabilecek.

(İSTANBUL) - WhiteBIT TR, iPhone 17 Pro Max'ten PlayStation 5 Pro'ya kadar uzanan hediyeler sunacağı Kripto Karnavalı etkinliğini duyurdu.

WhiteBIT TR, yeni etkinliği Kripto Karnavalı'nı duyurdu. Kampanya kapsamında kullanıcılar, WhiteBIT TR platformunda gerçekleştirecekleri çeşitli görevler karşılığında puan kazanarak kripto varlık kuponlarından oyun konsollarına, oyun kodlarından teknoloji ürünlerine uzanan farklı hediyelere ulaşabiliyor.

LİDERLİK TABLOSUNUN GALİPLERİNİ APPLE ÜRÜNLERİ BEKLİYOR

18 yaşını doldurmuş, Türkiye'de yerleşik ve Kripto Karnavalı özel etkinlik sayfasını ziyaret ederek "Katıl" butonuna tıklamış kullanıcıların katılabildiği etkinlik hem yeni kullanıcılara hem de mevcut kullanıcılara hitap ediyor. WhiteBIT TR'ye kayıt olan ve kimlik doğrulama (KYC) süreçlerini tamamlayan her kullanıcı, 3 puanla yarışa başlıyor. Ayrıca mevcut kullanıcılar; platforma varlık yatırma, USD?,veya XAU? cinsinden yapacakları alım satım ve Kripto Dönüştürücü işlemleri ile günlük giriş gibi görevleri tamamlayarak puan kazanabiliyor. Biriken puanlar, BTC, USD? XAU? ve WBT cinsinden kripto varlık kuponlarına dönüştürülebiliyor.

Öte yandan kullanıcılar, puanlarını GTA VI ön sipariş kodu, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro gibi hediyeler için kullanılabiliyor. Kampanya sonunda liderlik tablosunda ilk beşte yer alan kullanıcılar ise iPhone 17 Pro Max, MacBook Air M5, iPad Air, MacBook Neo ve AirPods Pro 3 kazanma fırsatı elde ediyor.

"KULLANICI DENEYİMİNİ FARKLI AVANTAJLARLA DESTEKLİYORUZ"

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, "WhiteBIT TR olarak kullanıcılarımızın finansal deneyimlerini ayrıcalıklı hissettiren farklı avantajlarla desteklemeye odaklanıyoruz. Kripto Karnavalı, kullanıcılarımızın WhiteBIT TR'nin sunduğu farklı özellikleri deneyimlemelerini teşvik ederken aynı zamanda adil bir sistemle çeşitli hediyelere ulaşmalarını sağlıyor. WhiteBIT TR'de yapılan her işlem, GTA VI gibi popüler bir oyun için sunulan ön sipariş kodlarından Apple ürünlerine uzanan kapsamlı bir hediye seçkisine giden yolu inşa ediyor" dedi.

Hediyelerin sınırlı sayıda olduğuna dikkati çeken Onur Turan, kampanyaya ilişkin katılım koşullarına ve tüm diğer detaylara WhiteBIT TR Kripto Karnavalı kampanya sayfasından ulaşılabildiğini belirtti.

"UZUN KATKI VİZYONUYLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

WhiteBIT'i de bünyesinde bulunduran W Group'un Türkiye pazarında uzun soluklu hedefleri olduğunu vurgulayan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"WhiteBIT, Türkiye'yi daima genç ve teknolojiye yatkın kullanıcı profili, yüksek kripto adaptasyonu ve güçlü regülatif altyapısıyla tanımlıyor. WhiteBIT TR olarak, WhiteBIT'in Türkiye'ye atfettiği 'kripto varlık ekosisteminin en önemli pazarlarından biri' anlayışını geliştirmeye odaklanıyoruz. WhiteBIT'in küresel teknoloji altyapısını ve uluslararası deneyimini Türkiye'deki kullanıcılarımızla buluştururken, ülkemizin blokzincir inovasyonunda bölgesel bir merkez olma potansiyeline katkı sunma hedefiyle hareket ediyoruz.

Bu doğrultuda kullanıcı deneyimine geliştiren teknolojilere yatırım yapmayı, küresel ölçekte yürütülen Juventus ve Barcelona gibi vizyoner işbirliklerinin olanaklarını iç pazara taşımayı, finansal deneyimleri oyunlaştırılmış teşvik mekanizmalarıyla birlikte sunmayı önceliklendiriyoruz. Öte yandan WhiteBIT TR'de tamamlanan her kimlik doğrulama işlemi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle bağışa dönüşüyor. Böylece sosyal fayda ve teknoloji kesişiminde de uzun soluklu katkılar için çalışmayı sürdürüyoruz."

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Kaynak: ANKA

Teknoloji, Etkinlik, Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans WhiteBIT TR'den Kripto Karnavalı - Son Dakika

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