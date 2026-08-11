DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kamuoyunda ‘çerçeve yasa’ olarak bilinen ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptı.

HATİMOĞULLARI: DAHA GÜÇLÜ ADIMLARI PARLAMENTONUN AÇILDIĞI İLK GÜNLERDE BEKLİYORUZ

Hatimoğulları, yaptığı değerlendirmede "Çerçeve yasanın bütün Türkiye'ye ve Türkiye barışına hayırlı olmasını diliyorum. Tabii çok önemli tartışmalar yaşandı bugün Genel Kurulda. Birçok kesim kaygısını da dile getirdi elbette. Bizler de bu yasanın bir çerçeve oluşturmasını ve önümüzdeki dönemde barışın bu topraklarda tesis edilmesi için bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Bu sebeple de bu yasayı önemli bir biçimde destekledik" dedi.

Yasanın ardından atılacak somut adımların önemine dikkat çeken Hatimoğulları, "Bu yasadan sonra esas atılacak somut adımlar çok önemli. Yasanın hayata geçmesi için bir an önce kurulun oluşması, MGK'nın raporunu hazırlayıp Resmi Gazete'de yayınlaması ve böylece yürürlüğe girmesi yasanın çıkması kadar önemli ve hayatidir" diye konuştu.

Hatimoğulları, parlamentonun açılmasının ardından Türkiye'nin demokratikleşmesine yönelik somut adımlar ve yeni yasalar konusunda daha güçlü adımlar beklediklerini belirterek, "Bundan sonra Türkiye'nin demokratikleşmesi için atılacak somut adım ve yapılacak yeni yasalar konusunda daha güçlü adımları parlamentonun açıldığı ilk günlerde bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“MGK KARARININ GECİKMEMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ”

Hatimoğulları, "MGK kararının aylar sonrasına, hatta yeni yıla bırakılması ihtimaline" ilişkin ise "Çıkmamasını ümit ediyoruz. Çünkü biz bu çerçeve yasanın, yani bu yasanın çıkmasının bir başlangıç olduğunu her fırsatta ifade ettik" dedi.

Yasanın uygulanmasının da çıkması kadar önemli olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bir an önce MGK'nın raporunu hazırlayarak bir an önce bunu Resmi Gazete'de yayınlaması cezaevleri, sürgündekiler, silah bırakıp geleceklerin demokratik siyasete katılımının önünün hızla açılması çok önemli. Süreç ne kadar uzarsa, hep ifade etmiştik ya enfekte olur, enfekte olur... Yani bu yasanın çıkması süreci enfekte olmaktan kurtarmaz. Dolayısıyla bu yasanın çıkması son derece hayati ve önemlidir ama uygulanması bir o kadar da hayati ve önemlidir. O yüzden gecikmemeli."

BULDAN: İŞİMİZ UZUN, YOLUMUZ UZUN

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, "Çerçeve Yasa"nın kabul edilmesinin ardından yaptığı kısa değerlendirmede, "Hayırlısı olsun, öyle diyelim. İşimiz uzun, yolumuz uzun" dedi.

OLUÇ: 468 ‘EVET’ BÜYÜK BİR MUTABAKATI GÖSTERİYOR

Oluç ise oylamaya ilişkin, "Çok önemli bir sonuç alındı. 468 evet büyük bir mutabakatı gösteriyor. Parlamento açısından da inşallah bunun toplumdaki yansıması da böyle olur. Çok sevinçliyiz" diye konuştu.