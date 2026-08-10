Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak adlandırılan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 12 maddelik teklifin tamamı yapılan oylamada 87 'ret' ve 7 'çekimser' oya karşı 467 'evet' oyuyla yasalaştı.

BAHÇELİ, DEM PARTİ'Lİ İSİMLERLE TOKALAŞTI

Yasanın kabul edilmesinin ardından Meclis'te dikkat çeken anlar yaşandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylamanın ardından DEM Parti sıralarına giderek DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile tokalaştı. Bahçeli ayrıca İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile de tokalaştı.

Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleriyle selamlaşması Genel Kurul'da dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.

DEM PARTİ SIRALARINDA ZILGITLI KUTLAMA

Yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Parti sıralarında kutlama da yapıldı. Bahçeli'nin tokalaştığı sırada DEM Partili milletvekilleri, teklifin kabulünü zılgıtlarla kutladı.

BAHÇELİ'DEN İLK YORUM

Öte yandan daha sonra Genel Kurul salonundan çıkışında basın mensupları tarafından düşünceleri sorulan MHP lideri Devlet Bahçeli, “Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.