Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı - Son Dakika
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Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı

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Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen çerçeve yasa, TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Oylamada 87 ret, 7 çekimser oy kullanılırken, kabulün ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ile tokalaşması dikkat çekti. O anlarda DEM Partili milletvekillerinin teklifin kabulünü zılgıtlarla kutladığı da görüldü.

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak adlandırılan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 12 maddelik teklifin tamamı yapılan oylamada 87 'ret' ve 7 'çekimser' oya karşı 467 'evet' oyuyla yasalaştı.

BAHÇELİ, DEM PARTİ'Lİ İSİMLERLE TOKALAŞTI

Yasanın kabul edilmesinin ardından Meclis'te dikkat çeken anlar yaşandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylamanın ardından DEM Parti sıralarına giderek DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile tokalaştı. Bahçeli ayrıca İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile de tokalaştı.

Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleriyle selamlaşması Genel Kurul'da dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.

Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı

DEM PARTİ SIRALARINDA ZILGITLI KUTLAMA

Yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Parti sıralarında kutlama da yapıldı. Bahçeli'nin tokalaştığı sırada DEM Partili milletvekilleri, teklifin kabulünü zılgıtlarla kutladı.

Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı

BAHÇELİ'DEN İLK YORUM

Öte yandan daha sonra Genel Kurul salonundan çıkışında basın mensupları tarafından düşünceleri sorulan MHP lideri Devlet Bahçeli, “Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. 

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Son Dakika Devlet Bahçeli Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Enver Vurucu Enver Vurucu:
    şimdi kardeşlik zamanı ben Türk kardeşlerimi çok seviyorum. onların namusu benim namusum. Türk ve Kürt kardeşliği hayırlı olsun. 8 13 Yanıtla
  • Baycan Demirdas Baycan Demirdas:
    Kürt Türk ayrımı olmaz yıllar öncesinden yapılması gereken barış Dostluk kardeşlik iyidir bundan sonra iyiolacak İnşallah 9 7 Yanıtla
  • salesahin99@gmail.com [email protected]:
    türk ve Kürt halklarının kardeşliği budur işte, cenaballah ülkemizi beraberliğimizi birliğimizi bozmasın inşaallah 4 2 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Kürt çocuklarına yeni hayatlarında başarılar diliyorum. 4 2 Yanıtla
  • kadir kınay kadir kınay:
    Artık birlikte demlenir siniz Bay Bahçeli 2 0 Yanıtla
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