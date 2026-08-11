"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de - Son Dakika
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"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de

"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti\'de
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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen tarihi düzenleme, 31 milletvekilinin katılmadığı oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı. Oylamaya YENİ Parti'deki 54 ret oyuyla yaşanan çatlak, İYİ Parti'nin tam kadro "ret" kararı ve CHP'de çıkan ikinci hayır oyu damga vurdu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin yasal altyapısını oluşturan düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşırken, oylama sonrası gözler partilerin oy dağılımına çevrildi. Açık oylamanın kesin sonuçlarına göre yasa; 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla Meclis'ten geçti.

YENİ PARTİ'DE SERBEST OY ÇATLAĞI: 54 RET

Oylamada en belirgin oy ayrışması YENİ Parti grubunda yaşandı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, parti yöneticileriyle birlikte "evet" oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını açıklamasının ardından sandıktan dikkat çeken bir tablo çıktı. 

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Meclis grubunun serbest kalmasıyla YENİ Parti’nin 91 milletvekilinden aralarında Veli Ağbaba, Mahmut Tanal ve Cemal Enginyurt gibi isimlerin olduğu tam 54 vekil ret oyu kullandı. Partide evet oyu veren milletvekili sayısı 35'de kalırken, 2 milletvekili de oylamaya katılmadı.

CHP’DE RED OYU VEREN İKİNCİ İSİM MERAK KONUSU 

CHP grubunda ise oy dağılımı 29 kabul ve 2 ret şeklinde gerçekleşti. Oylama öncesinde yasaya "hayır" diyeceğini açıkça ilan eden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin dışındaki diğer ret oyunun kime ait olduğu merak konusu oldu. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tereddütsüz destek" mesajına rağmen 14 CHP'li vekilin oylamaya katılmaması ise dikkat çekti.

İYİ PARTİ FİRE VERMEDİ 

Düzenlemeye baştan beri sert muhalefet yürüten İYİ Parti, oylamada tam kadro blok hareket etti. Parti grubundaki 29 milletvekilinin tamamı ret oyu kullanırken, hiç kabul oyu çıkmadı. İYİ Parti'den oylamaya katılmayan vekil de olmadı. 

Oylamada ayrıca 1 bağımsız milletvekili ile 1 Demokrat Parti milletvekili de ret oyu kullandı.

31 vekilin katılmadığı oylama sonucunda rakamlar 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser olarak kayıtlara girdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, Özgür Özel, İYİ Parti, Türkiye, Gündem, Son Dakika

Son Dakika CHP 'Terörsüz Türkiye' yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ferda Yakishik Ferda Yakishik:
    yeni parti nin strateji yaptığı ortada, ne şiş yansın ne kebap, birazı hayır deyip hayırcılardan oy almak, kalanı evet deyip özellikle demlilere yaranmak, bunu herkes görüyor. 2 1 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Akkoyunlu Devleti (Akkoyunlular), 1378-1508 yılları arasında Doğu Anadolu, Azerbaycan, İran, Irak ve Kafkasya'nın bir bölümünde hüküm sürmüş Türkmen devletidir. Oğuzların Bayındır boyuna mensupturlar. Otlukbeli Savaşı (1473): Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ile Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan arasında gerçekleşti. Ateşli silahları ve merkezî ordusu güçlü olan Osmanlı devleti savaşı kazandı. Bu yenilgi Akkoyunluların çöküş sürecini başlatmıştır. 0 3 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal Ali Tarkan Erdal:
    İyi Parti'yi kutlarım. Oyumuz artık İyi Partiye 1 1 Yanıtla
  • Burak üstün Burak üstün:
    ne alaka şimdi 0 0 Yanıtla
  • ismail akca ismail akca:
    İyi halt ettiniz 0 0 Yanıtla
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