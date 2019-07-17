Çernobil kahramanıydı! Diziyi izledikten sonra canına kıydı

1 Çernobil faciasını anlatan, son dönemin en çok ses getiren dizilerinden Chernobyl'den oldukça etkilenen izleyicilerden biri de Çernobil'in kahramanı ve mağduru 61 yaşındaki Nagashibay Zhusupov oldu.

2 Sovyetlerin yıkılmasının ardından bütün dünyanın hakkında daha fazla detayı öğrendiği facia, en son HBO tarafından yapılan 5 bölüm dizi ile gündem oldu. Dizinin gerçekçiliği o kadar yüksekti ki faciaya birebir tanık olanları fazlasıyla hüzünlendirdi.

3 Bunlardan birisi de Çernobil Nükleer Santrali'nde likidatör olarak görev yapan Nagashibay Zhusupov'du. Diziyi seyrettikten sonra hatıraları yeniden canlanan Zhusupov, kızının aktardığı bilgilere göre yaşananlara olan öfkesine dayanamadı. Kahraman çalışan, facianın ardından hayatta kalsa da diziyi izledikten sonra yaşamına son verdi.

4 Çernobil Faciası sırasında beş çocuğu ve eşiyle birlikte ortada kalmıştı. Sovyet hükümetinin facia mağdurlarına sağladığı konut hizmeti talebi reddedilen Zhusupov, 10 yıl boyunca ailesiyle yoksulluk içinde yaşadı. Yani onun için facianın başka dramatik boyutları da vardı. Sovyetler dağılınca Kazakistan'ın Semey bölgesine yerleşen kahraman, burada da bir nükleer test sahasında çalıştı. Sovyetler Semipalatinsk Test Sahası olarak bilinen bu bölgede, 450'den fazla nükleer silah denemei yaptılar. Yapılan testlerin etkisi, Çernobil Faciası kadar dillendirilmedi.

5 Çernobil kahramanı ve mağdurunun 25 yaşındaki kızı Gaukhar, babasının diziyi gözyaşları içerisinde izlediğini ifade etti. Hatta kızına göre intiharından hemen önce diziyi bitirmişti. Sadece 6 saatte geçmişindeki en büyük travmaları yeniden hatırladı. Kızı, "Bütün fedakarlıklarının ardından, yetkililerin kendisini görmezden gelmesine dayanamayıp intihar ettiğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.