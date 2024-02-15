İliç'teki Maden Kapatılmalıdır: Türkiye'nin Çernobil'i - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İliç'teki Maden Kapatılmalıdır: Türkiye'nin Çernobil'i

İliç\'teki Maden Kapatılmalıdır: Türkiye\'nin Çernobil\'i

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, İliç'teki madenin derhal kapatılması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda bu tür felaketlerin olma ihtimali bulunan diğer madenlerin de kapatılması gerektiğini vurgulayan Akın, Türkiye'nin tarihinin en büyük ekolojik kirlenmesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. İliç'teki madenin atıklarının neden olduğu siyanürlü toprak selinin, geniş bir alana yayıldığını ve çevreyi zehirlediğini söyledi. Akın, ayrıca siyanür kullanımının ülkede yasaklanması gerektiğini belirtti.

15.02.2024 14:43  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, " İliç'teki maden derhal kapatılsın. Sadece İliç'te değil bu felaketlerin olma ihtimali bulunan her yerdeki madenlerin kapatılması Türkiye'deki bütün canlı yaşamı için elzemdir." dedi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan İliç'teki madende toprak kayması nedeniyle 9 işçinin toprak altında kaldığını hatırlattı.

İşçilerin kurtarılması temennisinde bulunan Gergerlioğlu, bu konuda 2022 yılında ilgili bakanlığa bir yazılı soru önergesi yönelttiğini anlattı. Gergerlioğlu, "Yeterli denetim yapılmadığı için gerçekleşti. Toprak çatlamış, kayma başlamış ama dönüp bakmamışlar. İnsanlar toprak altında kaldığında birilerinin aklı başına gelmiş. Siyanürün toprağa ve Fırat Nehri'ne karıştığı iddiaları da var." ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, İsrail'in, Gazze'de soykırım yapmaya devam ettiğini dile getirerek, "Korkunç katliam ve soykırım 130 günü aştı. 12 bini bebek ve çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 30 bine yakın insan hayatını kaybetti. İsrail, yüzyılın en büyük soykırımını gerçekleştiriyor. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması lazım. Yarın öbür gün insanlığın yüzüne bakacak halimiz kalmaz. Bizim burada çok sıkıntılarımız olabilir. Türkiye halen gemilerle İsrail'e sevkiyatı devam ettirmektedir. Olacak bir iş değil." diye konuştu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da düzenlediği basın toplantısında Erzincan İliç'teki toprak kaymasının bir kaza olmadığını, "göz göre göre gelen ve tüm uyarılara rağmen yaşanan bir cinayet" olduğunu belirtti.

Türkiye tarihinin en büyük ekolojik kirlenmesiyle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Akın, "İliç bir bakıma Türkiye'nin Çernobil'i oldu. Altın madeninin atıklarının meydana getirdiği en az 10 milyon metreküp siyanürlü toprak sel gibi aktı ve en az 300 bin metrekarelik bir alana yayıldı. Bu madenin yarattığı faciayla sadece İliç ve çevresi zehirlenmedi, tonlarca siyanür hem toprağa sızdı hem de sulara, havaya karıştı." dedi.

Söz konusu maden şirketinin ruhsatının iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Akın, şunları kaydetti:

"İliç'teki maden derhal kapatılsın. Sadece İliç'te değil aynı zamanda bu felaketlerin olma ihtimali olan her yerdeki madenlerin kapatılması Türkiye'deki bütün canlı yaşamı için, insanlık için elzemdir, gereklidir. Aynı zamanda siyanür kullanılma meselesinin bu ülkede yasaklanması lazım. Avrupa ve birçok ülke 2010'dan bu yana bunu yasaklamış durumdadır ama maalesef bizim ülkemizde bu hala devam etmektedir."

Kaynak: AA

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, İbrahim Akın, DEM Parti, Erzincan, Çernobil, Türkiye, Kocaeli, İzmir, İnsan Hakları, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İliç'teki Maden Kapatılmalıdır: Türkiye'nin Çernobil'i - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Önce işkence sonra teşhir! İki ay yoğun bakımda kalan çoban utancından evden çıkamıyor
    15:17 Önce işkence sonra teşhir! İki ay yoğun bakımda kalan çoban utancından evden çıkamıyor

    Şanlıurfa Viranşehir'de çobanlık yapan Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada beş kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde dövülüp iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Ali S., olay sırasında çekilen çıplak görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca evden çıkamaz hale geldi.

  • Yabancılar 9 Şubat haftası net alıcı pozisyonunu korudu
    15:10 Yabancılar 9 Şubat haftası net alıcı pozisyonunu korudu

    Yabancılar, 9 Şubat haftasında 36.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) olmak üzere toplam 50.3 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

  • UKOME'den taksi kararı! Minibüs ve taksi dolmuşlar normal taksi olacak
    15:07 UKOME'den taksi kararı! Minibüs ve taksi dolmuşlar normal taksi olacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü. 1755 araçtan 1038'ine normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi ve kabul edildi.

  • Best Model of Turkey Kurucusu Erkan Özerman'ın Cenazesi İzmit'e Gönderildi
    14:55 Best Model of Turkey Kurucusu Erkan Özerman'ın Cenazesi İzmit'e Gönderildi

    Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.

  • Ali Koç bizzat açıkladı! Yıldız futbolcu sezon sonu takımdan ayrılıyor
    14:54 Ali Koç bizzat açıkladı! Yıldız futbolcu sezon sonu takımdan ayrılıyor

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.

  • Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara hitap ederken ağzını bozdu
    14:27 Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara hitap ederken ağzını bozdu

    Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

  • Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki adamı döverek hastanelik etti
    14:19 Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki adamı döverek hastanelik etti

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.

  • Cezaevinde de rahat durmuyor! 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'a bir ceza daha
    13:48 Cezaevinde de rahat durmuyor! 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'a bir ceza daha

    8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla örgütün "güncel yapılanması"na ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 15:41:25. #1.13#
SON DAKİKA: İliç'teki Maden Kapatılmalıdır: Türkiye'nin Çernobil'i - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement