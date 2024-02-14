Erzincan İliç'teki maden faciasında 9 işçi toprak altında kaldı, çevre mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzincan İliç'teki maden faciasında 9 işçi toprak altında kaldı, çevre mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

Erzincan İliç'teki siyanürle altın çıkartılan madende meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken geçtiğimiz yıllarda İliç için verdiği çevre mücadeleyle adından söz ettiren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak video çekmiş, söz konusu bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmişti.

14.02.2024 16:07  Güncelleme: 16:12
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Erzincan İliç'teki siyanürle altın çıkartılan madende meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. Enkaz altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ederken felaketin ardından bölgeye giden Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu, İliç için verdiği çevre mücadeleyle adından söz ettiriyordu.

TÜM TÜRKİYE'Yİ İLİÇ'E DAVET ETMİŞTİ

Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak video çekmiş, söz konusu bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmişti.

"YALVARIYORUM BURAYA GELİN"

Cezayirlioğlu yayınladığı videoda "Dünyanın ikinci Çernobil'i Erzincan İliç sizi bekliyor. Yalvarıyorum! Ellerinizi öpeyim buraya gelin lütfen. Bu son şansımız. Ben demiyorum bilim insanları dünyanın ikinci Çernobil'i diyor. Herkesi buraya davet ediyorum. Türkiye'nin en büyük nehri olan Fırat Nehri'ne yakınlığı 350 metre. Milyonlarca ton siyanürü püskürtme cihazlarıyla atmosfere veriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Erzincan İliç\'teki maden faciasında 9 işçi toprak altında kaldı, çevre mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

Erzincan, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan İliç'teki maden faciasında 9 işçi toprak altında kaldı, çevre mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan İliç'teki maden faciasında 9 işçi toprak altında kaldı, çevre mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı - Son Dakika
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