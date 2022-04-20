IAEA: Çernobil ile doğrudan iletişim yeniden kuruldu - Son Dakika
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IAEA: Çernobil ile doğrudan iletişim yeniden kuruldu

20.04.2022 13:13
IAEA: Çernobil ile doğrudan iletişim yeniden kuruldu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği (SNRIU) ile Çernobil Nükleer Santrali arasındaki doğrudan iletişimin yeniden kurulduğu konusunda Ukrayna'nın ajansı bilgilendirdiğini duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği (SNRIU) ile Çernobil Nükleer Santrali arasındaki doğrudan iletişimin yeniden kurulduğu konusunda Ukrayna'nın ajansı bilgilendirdiğini duyurdu.

IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. IAEA tarafından yayınlanan açıklamada, Ukrayna'nın bugün IAEA'ya, Ukrayna'nın ulusal düzenleyicisi ile Çernobil Nükleer Santrali arasındaki doğrudan iletişimin yeniden kurulduğunu bildirdiği belirtildi. Açıklamada, Başkan Grossi'nin, SNRIU ve Çernobil Nükleer Santrali arasındaki telefon iletişiminin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

"TESİSLE İLETİŞİME GEÇEBİLMESİ ÇOK İYİ BİR HABER"

Açıklamaya göre, Rus güçleri 24 Şubat'ta Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirdi ve 5 hafta boyunca elinde tuttuktan sonra 31 Mart'ta geri çekildi. Ukrayna 10 Mart'ta IAEA'ya nükleer santral sahasıyla bağlantısını kaybettiğini bildirdi. Düzenleyici, tesisin üst düzey saha dışı yönetimi aracılığıyla Çernobil'deki durum hakkında bilgi almaya devam etti. Açıklamada Grossi'nin, "Açıkça bu, sürdürülebilir bir durum değildi ve düzenleyicinin artık gerektiğinde doğrudan tesisle iletişime geçebilmesi çok iyi bir haber" ifadelerine yer verildi.


IAEA: Çernobil ile doğrudan iletişim yeniden kuruldu
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Çernobil, Nükleer, Ukrayna, Mart, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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