IAEA Genel Direktörü Grossi: Çernobil'e gitmek için iki tarafla görüştüm - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi, bir nükleer santralin korunmasında ve güvenliğinin sağlanmasındaki en önemli ve birinci prensibin, santralin fiziksel bütünlüğünün korunması olduğunu belirterek dün akşam Zaporjiya Nükleer Santrali'nin bombalama olayından sonra santralin fiziksel bütünlüğünün tehlike altına girdiğini belirtti. Grossi, nükleer santrallerin güvenliğini sağlamak için müzakerede bulunmak üzere Çernobil'e seyahat edebileceğini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, bugün basın toplantısı yaparak dün gece Avrupa'nın en büyük santrali Zaporjiya Nükleer Santrali'nin Rusya'nın yönetimine geçmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Grossi santral yerleşkesinde bulunan bir binanın gece vurulduğunu belirterek "Bu, tesiste yerel itfaiye tarafından söndürülen yangına neden oldu. Santraldeki 6 reaktörün tüm sistemlerinin hiç etkilenmediğini söylemek önemli. Radyoaktif madde salınımı olmamıştır. Bu konuda önemli olan radyasyon izleme sistemlerinin (radyasyonu ölçtüğümüz tüm sistemler) de tamamen işlevsel olmasıdır" dedi.