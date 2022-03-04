IAEA Genel Direktörü Grossi: Çernobil'e gitmek için iki tarafla görüştüm - Son Dakika
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IAEA Genel Direktörü Grossi: Çernobil'e gitmek için iki tarafla görüştüm

04.03.2022 13:59
IAEA Genel Direktörü Grossi: Çernobil'e gitmek için iki tarafla görüştüm

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi, bir nükleer santralin korunmasında ve güvenliğinin sağlanmasındaki en önemli ve birinci prensibin, santralin fiziksel bütünlüğünün korunması olduğunu belirterek dün akşam Zaporjiya Nükleer Santrali'nin bombalama olayından sonra...

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi, bir nükleer santralin korunmasında ve güvenliğinin sağlanmasındaki en önemli ve birinci prensibin, santralin fiziksel bütünlüğünün korunması olduğunu belirterek dün akşam Zaporjiya Nükleer Santrali'nin bombalama olayından sonra santralin fiziksel bütünlüğünün tehlike altına girdiğini belirtti. Grossi, nükleer santrallerin güvenliğini sağlamak için müzakerede bulunmak üzere Çernobil'e seyahat edebileceğini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, bugün basın toplantısı yaparak dün gece Avrupa'nın en büyük santrali Zaporjiya Nükleer Santrali'nin Rusya'nın yönetimine geçmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Grossi santral yerleşkesinde bulunan bir binanın gece vurulduğunu belirterek "Bu, tesiste yerel itfaiye tarafından söndürülen yangına neden oldu. Santraldeki 6 reaktörün tüm sistemlerinin hiç etkilenmediğini söylemek önemli. Radyoaktif madde salınımı olmamıştır. Bu konuda önemli olan radyasyon izleme sistemlerinin (radyasyonu ölçtüğümüz tüm sistemler) de tamamen işlevsel olmasıdır" dedi.

2 KİŞİ YARALANDISantralde dün akşam 2 güvenlik mensubunun yaralandığını belirterek "Ancak operatör ve düzenleyici, durumun doğal olarak içinde bulunulan şartlar nedeniyle son derece gergin ve zorlu olduğunu bizlere ifade etti. Sahip olduğumuz tüm sistem ve ünitelerden sadece bir ünite kapasitesinin yaklaşık yüzde 60'ı ile çalışıyor. Bu 4'üncü ünitedir. Santralin reaktör ünitelerinden Ünite 1 bakım için kapatıldı, Ünite 2 ve 3 kontrollü bir şekilde kapatıldı, Ünite 4 yüzde 60 güçle çalışıyor ve Ünite 5 ve 6 düşük güç modunda 'yedekte' tutuluyor" ifadelerini kullandı."RADYASYON SALINIMI OLMADIĞI İÇİN ŞANSLIYIZ"Genel Direktör Grossi bir nükleer santralinde güvenlik sağlanması için 6 prensipten ilkinin santralin ve reaktörlerin fiziksel bütünlüğü olduğunu vurgulayarak "Tesisin fiziksel bütünlüğü dün gece olanlarla tehlikeye girdi. Radyasyon salınımı olmadığı ve reaktörlerin bütünlüğünün tehlikeye girmediği için şanslıyız" dedi. Grossi "Hem Rusya Federasyonu'na hem de Ukrayna'ya müsaitliğimi ve mümkün olan en kısa sürede Çernobil'e seyahat etme eğilimimi belirttim" dedi.

IAEA Genel Direktörü Grossi: Çernobil'e gitmek için iki tarafla görüştüm
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Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi: 'Radyasyon seviyesi normal seyrinde' Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi: 'Radyasyon seviyesi normal seyrinde'

Radyasyon, Çernobil, Nükleer, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya IAEA Genel Direktörü Grossi: Çernobil'e gitmek için iki tarafla görüştüm - Son Dakika


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