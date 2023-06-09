Ukrayna-Rusya savaşında Nova Kakhovka Barajı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya savaşında Nova Kakhovka Barajı saldırıya uğradı

09.06.2023 14:04

Ukrayna'nın Herson kentinde bulunan Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka Barajı gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yara aldı. Barajın patlamasıyla tüm bölge sular altında kaldı. En az 5 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek arabuluculuk rolünü üstlendi. Ukrayna saldırının Rus güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, Rusya bu iddiayı reddetti.

1 yılı aşkın süredir devam eden Rusya- Ukrayna savaşında geçtiğimiz günlerde endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Ukrayna'nın Herson kentinde bulunan Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka Barajı gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yara aldı. Barajın patlamasıyla tüm bölge sular altında kaldı.

EN AZ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nova Kakhovka Barajı Çernobil'den bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılıyor. On binlerce insanın tahliye edildiği bölgeden acı haber geldi. AFP'de yer alan son dakika haberine göre, baraj patlaması sonrası yaşanan sel nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti.

ERDOĞAN'DAN İKİ LİDERE TEKLİF

Barajın yıkılması büyük bir insani felakete yol açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi ile Türkiye bir kez daha arabulucu rolünü üstlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Erdoğan, görüşmede, patlamaya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etmişti.

RUSYA İDDİALARI REDDEDİYOR

Ukrayna saldırının Rus güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtmiş, Rusya ise bu iddiayı reddetmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus kontrolündeki Herson bölgesindeki Nova Kakhovka barajının yıkılmasının Ukrayna tarafından kasıtlı bir sabotaj olduğunu söylemişti.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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