Fırtına Yüzünden Kıyıya Vurdu! Yürekleri Ağza Getirdi
1 saat önce
İspanya'nın Bilbao Kenti Yakınlarındaki Subella Plajı'nda yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. 17 metrelik yaralı bir balina fırtınanın etkisiyle sahile vurdu. Balinayı gören vatandaşlar panikle kaçmaya başladı.
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İspanya'nın batısındaki Bilbao'da şiddetli fırtınanın etkisiyle 17 metrelik devasa bir yaralı balina, Subella Plajı'na vurdu.
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Vatandaşların durumu haber vermesiyle, sahile iş makineleri geldi. Ekipler devasa balinanın kurtarılması için çalıştı.
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Bütün çabalara rağmen, balina kurtarılamadı.
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Dev bir çukur açıldı ve balina gömüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:08
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