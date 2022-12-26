Karadeniz'deki hamsi bolluğu sonrası Rize'de 10 TL'ye satılan hamsi, Sivas'ta 70 liradan satılıyor - Son Dakika
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Karadeniz'deki hamsi bolluğu sonrası Rize'de 10 TL'ye satılan hamsi, Sivas'ta 70 liradan satılıyor

26.12.2022 12:49

Son dönemde Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğundan dolayı Rize'de hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya kadar düşerken Sivas'ta ise hala 70 liraya satılması tepki çekti.

Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğundan dolayı Rize'de hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya kadar düşerken Sivas'ta hala 70 liraya satılması tepkilere neden oldu. Tüketiciler yüksek fiyatlarla hamsi tüketmekten yakındı. Satıcılar ise fırtınayı gerekçe göstererek kendini savundu. Balık almak için hale giden Ziya Kaya, geçen hafta 40 liraya satılan hamsinin bu hafta 70 lira olduğunu söyledi.

Rize'de 10, Sivas'ta 70 lira

"DENİZDE BALIK BALIK YOK, ÇIKSA DA PAHALI OLUYOR"

Balıkçı Talip Güldeş, balığın az çıkmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu belirterek, "3 gündür Karadeniz'de fırtına var ve balık çıkmıyor şuanda. Denizde balık yok, çıksa da pahalı oluyor. Az olan balık İç Anadolu'ya gelmediği için pahalı oluyor. Geçen seneye göre fiyatlar biraz fazla, hamsinin bugünkü fiyatı 70 lira ama fırtına olmasa hamsi fiyatı 40 liraya kadar düşebilir. Karadeniz'de balık çıkmadığı için pahalı, dün 50 lira olan hamsi bugün 70 lira. Fiyatlar uygun olursa müşteri memnun oluyor ama fiyatlar yüksek olunca vatandaşlar almıyor" şeklinde konuştu.

Rize'de 10, Sivas'ta 70 lira

"FİYATLAR CEBİMİZİ YAKIYOR"

Balık almak için hale gelen Ziya Kaya, fiyatların çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Hamsi fiyatları çok fazla, geçen hafta 40 lira olan hamsi bugün 70 lira oldu. İnşallah fiyatlar düşer, şuan cebimizi yakıyor. Fırtınadan dolayı bir fiyat artışı var. İnşallah fırtına diner ve balık fiyatları düşer. Hamsi bollaşır fiyatlar da düşer, bizler fiyatların düşmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Karadeniz'deki hamsi bolluğu sonrası Rize'de 10 TL'ye satılan hamsi, Sivas'ta 70 liradan satılıyor - Son Dakika

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