Varto'da kar yağışı: 20 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Varto'da kar yağışı: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

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Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının düşmesiyle kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Varto İlçe Özel İdaresi yetkilileri, yaklaşık 20 köy ve mezranın yolunun kapandığını ve kar yağışının dinmesinin ardından yol açma çalışmalarının başlatılacağını belirtti.

24.03.2024 15:00
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Varto'da kar yağışı: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Varto ilçesinde etkili olan kar yağışının fırtınaya dönüşmesiyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının eksilere düştüğü ilçe merkezinde kar kalınlığı ise 10 santimetreyi buldu. İlçe Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle yaklaşık 20 köy ve mezranın yolunun kapandığı ve kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.

Varto\'da kar yağışı: 20 köy yolu ulaşıma kapandı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Varto'da kar yağışı: 20 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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