Trabzonspor\'da ibre Şenol Güneş\'e döndü

Üst üste gelen Ferencvaros ve Amedspor mağlubiyetlerinin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor’da teknik direktör arayışları hız kesmeden sürüyor. Bordo-mavili yönetim, yabancı seçenekler arasında Vitor Pereira’ya odaklanırken, yerli isimlerde ise Şenol Güneş’in adı öne çıkmaya başladı.

TRABZON'DA ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ

UEFA Avrupa Ligi’nde elenen ve Süper Lig’de de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, yeni hocasını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı adaylar arasında son dönemde Vitor Pereira en güçlü isim olarak masada dururken, yerli tarafta Şenol Güneş’in adı şehirde daha yüksek sesle konuşuluyor.

ERGİN KELEŞ GÖREVE BAŞLADI

Öte yandan bordo-mavili kulüp teknik ekibini de güçlendiriyor. Trabzonspor altyapısından yetişen ve bordo-mavili formayı giymiş Ergin Keleş ile kulüp antrenörlüğü konusunda anlaşmaya varıldı. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe geçen Keleş, daha önce Kastamonuspor’u çalıştırmış, son olarak da Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin’in ekibinde yer almıştı. Yönetimin şu ana kadar aldığı en net karar ise şu: Yeni teknik direktör yerli ya da yabancı olsun, Hüseyin Cimşir ve Ergin Keleş yeni hocanın ekibinde görev almaya devam edecek.

''ÜST AKIL'' KONUMLANDIRILMASI

Ayrıca bordo-mavililerde Şenol Güneş konusunda ise dikkat çekici bir formül konuşuluyor. Yönetimin bir kısmı, yabancı teknik adamların yüksek maliyetini ve Süper Lig’i yeterince tanımama riskini göz önünde bulundurarak deneyimli hocaya sıcak bakıyor. Bu modelde Hüseyin Cimşir ve Ergin Keleş’in saha içi sorumlulukları artırılırken, Şenol Güneş’in futbol yapılanmasında “üst akıl” olarak konumlandırılması değerlendiriliyor.