Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.
Kaynak: DHA
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