Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD\'nin Ankara Büyükelçisi Barrack\'ı kabul etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti - Son Dakika
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