Fenerbahçe-Roma maçı için karaborsa bilet ilanı veren 5 şüpheli gözaltında
Kadıköy’de yarın oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı için sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı veren 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy’de yarın gerçekleşecek Fenerbahçe- Roma müsabakasına sosyal medyadan illegal yollarla bilet satan 5 kişi emniyet güçlerince yakalandı.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fenerbahçe-Roma maçı öncesinde sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı veren kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 6 şüpheli şahıs tespit edildi.
4 ayrı şehirde şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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