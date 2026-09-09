Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech, kariyerinde sürpriz bir hamleye imza atarak kıta değiştirdi.

HAKIM ZIYECH, BOTAFOGO'DA

Son olarak ülkesinin köklü ekiplerinden Wydad Casablanca’da görev yapan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Brezilya temsilcisi Botafogo’ya transfer oldu. Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo, tecrübeli orta sahayı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Rio de Janeiro ekibiyle 2 yıllık sözleşmeye imza atan Ziyech, Galeão Havalimanı’nda siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

FAS MACERASININ ARDINDAN YENİ SAYFA

Chelsea’den Galatasaray’a transfer olarak sarı-kırmızılı formayı iki sezon giyen Ziyech, ardından Fas ekibi Wydad Casablanca'nın yolunu tutmuştu. Wydad formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik performans sergileyen tecrübeli yıldız, kariyerinde ilk kez Güney Amerika'da top koşturacak.