Zonguldak'ta ikiye bölünen gemide korku dolu anlar! Mürettebat böyle yardım istemiş

Dün Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde ortadan ikiye ayrılarak karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisi mürettebatının yardım çağrısı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇAĞRININ ARDINDAN TAHLİYE EDİLDİLER

Dün sabah saatlerinde Zonguldak'ta fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli kuru yük gemisinin mürettebatının yardım çağrısı, bir personelin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gemi personelinin sahil güvenlik ile irtibat kurarak yardım istediği anlar yer aldı. Personelin, "Gemi ortadan bölündü" dediği görüntülerde yer alırken geminin koordinatlarını paylaşarak yardım çağrısında bulunması görüntülere yansıdı. Olayın ardından gemideki 13 personel, karaya oturan gemiden halatlarla tahliye edildi. O anlar ise saniye saniye gemi personelinin kamerasına yansıdı.

BATAN GEMİDEKİ MÜRETTEBATTAN HABER YOK

Öte yandan fırtına Zonguldak'ta dün hayatı felç etti. Eğitime 1 gün ara verilirken birçok ev ve iş yerini su bastı. Bir de limandan ayrıldıktan sonra iletişimin kesildiği geminin mendireğe çarparak battığını bildirildi. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamadı.