Düzce\'de Aydınlatma Direği Patladı

Düzce'de fırtınanın etkisi ile aydınlatma direğindeki ampul patladı. Alev alev yanan ampul vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Olay Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre cadde üzerinde bulunan aydınlatma direğinin tepesinde bulunan ampul rüzgarın etkisi ile patladı. Alev alev yanmaya başlayan ampulden alev parçaları yola düşmeye başlayınca, bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler patlayan ampulü söndürdü. Elektrik ekipleri de aydınlatma direğinin elektriklerini keserken, bölgede polis ekipleri de güzergah üzerinde önlem aldı. Elektrik ekipleri bölgede çalışma başlattı. - DÜZCE
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Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'a gitmek üzere olan 3 şüpheli de operasyonla yakalandı. Tutuklanan kadın cezaevine teslim edildi.
Düzce'de fırtınanın etkisiyle aydınlatma direğindeki ampul patladı. Vatandaşlar tarafından söndürülen alev alev yanan ampul, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'a gitmek üzere olan şüpheliler operasyonla yakalandı. Tutuklanan kadın cezaevine teslim edildi.
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