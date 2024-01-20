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ABD'de kar fırtınası ve kutup soğukları: Hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi - Son Dakika
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ABD'de kar fırtınası ve kutup soğukları: Hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi

ABD'de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. Fırtına ve soğuk hava dalgası nedeniyle ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, elektrik kesintileri yaşandı. Trafik kazaları, okul tatilleri ve havayolu aksamaları da meydana geldi. En çok can kaybı Tennessee'de yaşandı.

20.01.2024 - 11:27,  Güncelleme: 11:46
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ABD'de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi.

BİNLERCE EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

ABD'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Kutup soğuklarının etkisi altındaki ABD'de can kaybı 59'a yükseldi

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Buzlanma nedeniyle kayganlaşan ve karla kaplanan yollarda trafik kazaları yaşandı. Çok sayıda okulda eğitime ara verilirken, havayolu ulaşımında da aksamalar meydana geldi.

Kutup soğuklarının etkisi altındaki ABD'de can kaybı 59'a yükseldi

ÖLÜ SAYISI 59'A YÜKSELDİ

ABD medyasına göre ülke genelinde 12 Ocak'tan bu yana olumsuz hava hava şartlarına bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. En çok can kaybı 19 ile Tennessee'de kayıtlara geçti. Yerel ve eyalet yetkililerine göre Oregon'da 9, Illinois ve Mississippi'de 6, Washington eyaleti ve Kentucky'de 5, New York eyaletinde 3, Louisiana'da 2, Arkansas, Wisconsin, Wyoming ve New Hampshire'da birer ölüm kaydedildi.

Dondurucu soğukların hafta sonunda etkili olmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Kutup soğuklarının etkisi altındaki ABD'de can kaybı 59'a yükseldi
Kutup soğuklarının etkisi altındaki ABD'de can kaybı 59'a yükseldi
ABD\'de kar fırtınası ve kutup soğukları: Hayatını kaybedenlerin sayısı 59\'a yükseldi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • kenan mutlu: KÜRESEL ISINMAAA,NERDESİİİİNN!!! Yanıtla 7 5
  • Beşiktaş 1903: Kenan küresel ısınma sadece sıcaktan ibaret değil değişken hava şartları oluyor 0 5

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'de kar fırtınası ve kutup soğukları: Hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de kar fırtınası ve kutup soğukları: Hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi - Son Dakika
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