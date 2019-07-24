Son Dakika Haberleri: Merhamet dizisinin talihsiz Narin'iydi, şimdi gören tanıyamıyor!
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Merhamet dizisinin talihsiz Narin'iydi, şimdi gören tanıyamıyor!

1 saat önce

2013 yılında yayınlanan ve seyircinin elinde mendille izlediği Merhamet dizisinde, başrol Özgü Namal'ın çocukluğunu canlandıran Elif Ceren Balıkçı, şimdi nasıl görünüyor dersiniz?

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2013 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Özgü Namal, Burçin Terzioğlu ve İbrahim Çelikkol gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Merhamet dizisi, buruk hikayesiyle her bölümünde seyirciyi gözyaşlarına boğmayı başarıyordu.
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O dönem dizide Özgü Namal'ın küçüklüğünü canlandıran Elif Ceren Balıkçı, başarılı oyunculuğuyla göz dolduruyor, seyirciyi ekrana kilitliyordu.
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Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.
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Instagram'da oldukça aktif olduğu gözlenen Balıkçı'nın yeni tarzı, güzel oyuncuyu adeta tanınmaz hale getirdi.
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İşte bir döneme yeteneğiyle damga vuran Balıkçı'nın son hali...
İşte bir döneme yeteneğiyle damga vuran Balıkçının son hali...
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Elif Ceren Balıkçı, 1999 yılında Avusturya'da doğdu.
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9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol aldı.
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Elif Ceren Balıkçı, en son ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosuna dahil olup Sedef karakterini canlandırmıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:03 
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