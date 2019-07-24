Merhamet dizisinin talihsiz Narin'iydi, şimdi gören tanıyamıyor!

1 2013 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Özgü Namal, Burçin Terzioğlu ve İbrahim Çelikkol gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Merhamet dizisi, buruk hikayesiyle her bölümünde seyirciyi gözyaşlarına boğmayı başarıyordu.

2 O dönem dizide Özgü Namal'ın küçüklüğünü canlandıran Elif Ceren Balıkçı, başarılı oyunculuğuyla göz dolduruyor, seyirciyi ekrana kilitliyordu.

3 Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

4 Instagram'da oldukça aktif olduğu gözlenen Balıkçı'nın yeni tarzı, güzel oyuncuyu adeta tanınmaz hale getirdi.



5 İşte bir döneme yeteneğiyle damga vuran Balıkçı'nın son hali...

6 Elif Ceren Balıkçı, 1999 yılında Avusturya'da doğdu.

7 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol aldı.

8 Elif Ceren Balıkçı, en son ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosuna dahil olup Sedef karakterini canlandırmıştı.

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