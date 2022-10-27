Eşinin ölümüyle zor günler geçiren oyuncu Özgü Namal, yeni imajıyla objektiflere takıldı - Son Dakika
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Eşinin ölümüyle zor günler geçiren oyuncu Özgü Namal, yeni imajıyla objektiflere takıldı

28.10.2022 08:10

2020 yılında eşinin ani vefatıyla zor günler geçiren oyuncu Özgü Namal, geçtiğimiz akşam Asmalımescit'te görüntülendi. Saçlarını kısacık kestirdiği gözlemlenen oyuncu, soruları yanıtsız bıraktı.

Ekranların sevilen oyuncusu Özgü Namal, Ekim 2020'de eşi Serdar Oral'ın vefatıyla yıkıldı. Eşinin ardından çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve hiçbir projede yer almayan Namal, geçtiğimiz akşam Asmalımescit'te objektiflere takıldı.

BASIN MENSUPLARINI GÖRÜNCE PANİKLEDİ

Sevilen oyuncu, iki yılın ardından bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendi. Dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenen oyuncu, panik yaptı. Çağırdığı taksiyi mekanın kapısına kadar yanaştıran Namal, soruları yanıtsız bıraktı. Ünlü ismin imaj değiştirerek saçlarını kısacık kestirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Eşini kaybeden Özgü Namal, yeni imajıyla aylar sonra ortaya çıktı

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Namal, bugüne kadar 'Yeditepe İstanbul', ' Kurtlar Vadisi, 'Hanımın Çiftliği', 'Kan' ve 'Merhamet' gibi sevilen dizilerde boy gösterdi. Kurtlar Vadisi'nde 'Elif' ve 'Merhamet' dizisinde canlandırdığı 'Narin' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Namal, yedi yıldır herhangi bir dizi projesinde yer almadı. Son 7 yılda 50'ye yakın projeden teklif aldığını ifade eden Özgü Namal, "Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum" diyerek bu teklifleri reddettiğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Yetenek Sizsiniz' programında jüri üyesi olarak görev yaptı. Özgü Namal, Ekim 2020'de eşi Serdar Oral'ı kaybetmiştir. Nefes ve Elem adında iki çocuğu bulunuyor.

Eşini kaybeden Özgü Namal, yeni imajıyla aylar sonra ortaya çıktı
Eşini kaybeden Özgü Namal, yeni imajıyla aylar sonra ortaya çıktı
Eşini kaybeden Özgü Namal, yeni imajıyla aylar sonra ortaya çıktı
Eşini kaybeden Özgü Namal, yeni imajıyla aylar sonra ortaya çıktı
Kaynak: Snob Magazin
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Kurtlar Vadisi, Serdar Oral, Özgü Namal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşinin ölümüyle zor günler geçiren oyuncu Özgü Namal, yeni imajıyla objektiflere takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşinin ölümüyle zor günler geçiren oyuncu Özgü Namal, yeni imajıyla objektiflere takıldı - Son Dakika
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