AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa\'da Gençlerle Buluştu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde düzenlenen Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ve Yeni Patoloji Laboratuvarı açılış törenine katıldı ardından "Beyaz Usta ile Genç Çıraklar" söyleşisinde gençlerle buluştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da bir dizi program gerçekleştirdi. Yenişehirlioğlu, ilk olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde düzenlenen Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ve Yeni Patoloji Laboratuvarı açılış törenine katıldı. Açılış törenine, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, hastane yöneticileri, öğretim üyeleri ve çalışanları katıldı.

Yenişehirlioğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada hastanenin; Manisa'nın ve bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına cevap veren önemli bir merkez olduğunu belirtti ve yeni açılan iki birimle birlikte hizmet kalitesinin daha da artacağına inandığını söyledi.

Yenişehirlioğlu, daha sonra Yunusemre Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile görüşen Yenişehirlioğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan "Beyaz Usta ile Genç Çıraklar" söyleşisine herkesi davet etti ve söyleşiye katılan ilk otuz kişiye imzalı eserlerini hediye edeceğini söyledi. Yenişehirlioğlu, akşam saatlerinde ise "Beyaz Usta ile Genç Çıraklar" söyleşisinde gençlerle buluştu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Yenişehirlioğlu, deneyimlerini paylaştı ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Yenişehirlioğlu, gençlere; dünya medeniyetine yön vermiş, dünyaya merhamet ve şefkat yayan bir coğrafyada doğdukları için çok şanslı olduklarını söyledi. Bu nedenle kendilerini önemsemeleri ve yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Söyleşi sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yenişehirlioğlu'na Türk bayrağı işlemeli tablo ve çiçek takdiminde bulundu. Yenişehirlioğlu, son olarak AK Parti İl Binasında Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek teşkilat çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulundu. - MANİSA