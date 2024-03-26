Köksal Toptan: Yerel seçimler Türkiye'nin geleceği için umut kapısı olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Köksal Toptan: Yerel seçimler Türkiye'nin geleceği için umut kapısı olabilir

Köksal Toptan: Yerel seçimler Türkiye\'nin geleceği için umut kapısı olabilir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye'nin geleceği ve istikrarı için yeni bir umut kapısı olabileceğini belirtti. Toptan, Zonguldak'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla ve partililerle bir araya geldi ve Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin bu topraklarda binlerce yıldır var olduğunu ve burada yaşayan herkese yeteceğini ifade etti.

26.03.2024 14:54  Güncelleme: 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "İnşallah bu seçimler, Türkiye'nin geleceği, istikrarı için yeni bir ümit kapısı aralayacaktır. Biz buna inanıyoruz." dedi.

Bir dizi ziyaret için Zonguldak'a gelen Toptan, Devrek ilçesinde AK Parti ilçe seçim irtibat bürosu önünde AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Cinbir ve Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar tarafından karşılandı.

Burada vatandaşlarla ve partililerle sohbet eden Toptan, yaptığı konuşmada, Ulupınar'a başarılar dilemek için ilçeye geldiğini söyledi.

Toptan, Cumhuriyet tarihinde yerel ve genel seçimleri tahlil ettikleri zaman bu kadar zorunu belki de hiç görmediğini aktararak, "Zorluğu seçim sonuçları itibarıyla değil. Türkiye'nin gelmiş olduğu kritik noktanın geleceğiyle ilgilidir. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her zaman söylediği, hemen hemen her konuşmasında dile getirdiği beka sorunuyla Türkiye karşı karşıya. Yine kendi ifadeleriyle bu AK Parti sorunu değildir. Tayyip Erdoğan sorunu da değildir." ifadelerini kullandı.

İçinde bulunduğu şartlar itibarıyla Türkiye'nin ne kadar güçlü olması gerektiğinin herkesin düşünmesi gerektiğini vurgulayan Toptan, sorun yumağı bir coğrafyada Türkiye'yi ayakta tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Toptan, bu topraklarda binlerce yıl egemenlik kuran, yaşayan, yaşatan kavimlerin gelip geçtiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Göç yolları üzerinde bir ülkeyiz. Bin yıldan beri biz buradayız. Öncesinde çeşitli medeniyetler buradaydı. Şimdi Türkiye'yi zorluyorlar ama Türkiye de bütün oyunları şu ana kadar bozarak geldi. O bakımdan bizim kim ne isterse istesin, kim ne derse desin bu toprakları birine bırakıp bir yere gidecek halimiz yok. Gidecek yerimiz de zaten yok. O bakımdan Türkiye ve bu coğrafya üzerinde yaşayanların, yaşamak isteyenlerin bizim uzattığımız elimizi tutmasını, Türklerin sevgi, merhamet, saygı ve kardeşlik duygularını paylaşmasını dileriz."

Bu toprakların burada yaşayan herkese yeteceğini belirten Toptan, "Yeter ki iyi, hakkaniyetli kullanalım, birbirimizi sevelim, sayalım ve daha zengin olmak için kardeşçe, dostça yaşayalım. İnşallah bu seçimler, bu çizmeye çalıştığım tabloya katkı sağlayacak bir sonuç doğuracak ve Türkiye'nin geleceği, istikrarı için yeni bir ümit kapısı aralayacaktır. Biz buna inanıyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından Toptan'a, Cinbir tarafından Devrek bastonu takdim edildi.

Ardından Toptan, bir süredir tedavi gördüğü hastane dün yaşamını yitiren eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Tunçkaya'nın cenaze törenine katıldı.

Kaynak: AA

Yüksek İstişare Kurulu, Köksal Toptan, Zonguldak, Türkiye, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Köksal Toptan: Yerel seçimler Türkiye'nin geleceği için umut kapısı olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı
    16:41 Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı

    Mardin'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

  • Aydın Ayaydın, Ahmet Aras'a Cevap Verdi
    16:40 Aydın Ayaydın, Ahmet Aras'a Cevap Verdi

    Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın 'Güçlü Muğla lobisinin başında Aydın Ayaydın olmalı' sözlerine, 'Sayın Aras, bana teklif yapmanıza gerek yok. Ben zaten tüm bu sorunları bildiğim ve sizin de çözemeyeceğinizi gördüğüm için başkanlığa aday oldum.' diye karşılık verdi.

  • Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili keşif yapıldı
    16:39 Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili keşif yapıldı

    BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, Ahlatlıbel'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı. Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce gerçekleşen kazanın arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlandı. Yeniden açılan ana soruşturma kapsamında, Ahlatlıbel'deki keşif işlemi gerçekleştirildi ve Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığında da keşif yapılacak.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Gazze'deki ateşkes talebini olumlu bir adım olarak görüyor
    16:37 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Gazze'deki ateşkes talebini olumlu bir adım olarak görüyor

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki acil ateşkes talep kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakan Göktaş, İsrail'in bu kararı yerine getirmesini ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını temenni etti. Ayrıca, Bakanlık olarak Gazze'ye sosyal hizmet ve psikososyal destek verdiklerini ve Gazzeli çocukları ülkede ağırlamak için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

  • Turgut Altınok: Ankara'da eser ve hizmet belediyeciliği galip gelecek
    16:35 Turgut Altınok: Ankara'da eser ve hizmet belediyeciliği galip gelecek

    Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle ilçesinde halkı selamladı. Altınok, Ankara'nın sağduyuya sahip olacağını ve eser ve hizmet belediyeciliğinin galip geleceğini belirtti. Ayrıca, Antalya'da daire aldığı iddialarına yanıt veren Altınok, bu iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi. Altınok, Belçika'da gerçekleşen terör saldırısını da kınadı.

  • Hamas Lideri İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü
    16:33 Hamas Lideri İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü

    Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'da görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM'deki Filistin halkının direnişinin İslam Ümmeti için bir başarı olduğunu belirtti. Haniye, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığını ve Gazze'deki direnişin başarılı olduğunu vurguladı.

  • Dışişleri Bakanlığı, Belçika makamlarıyla iletişime geçti
    16:32 Dışişleri Bakanlığı, Belçika makamlarıyla iletişime geçti

    Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'deki olaylar karşısında Belçika makamlarıyla hemen iletişime geçtiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye'nin Belçika Dışişleri Bakanıyla telefonda görüştüğünü ve diplomatik temsilcilerin olay bölgelerindeki Türk vatandaşlarıyla buluştuğunu belirtti.

  • AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: '1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacak'
    16:32 AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: '1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacak'

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da yaptığı konuşmada, İstanbul'un huzurlu ve güvenli bir şehir olmasını istediklerini belirterek, 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacağını söyledi.


15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:09 Gazze’de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü Gazze'de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü
15:04 TİP, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı TİP, Gökhan Zan'ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:35 Kakao fiyatında rekor artış Kakao fiyatında rekor artış
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
13:28 Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a 4 yıl hapis cezası Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 4 yıl hapis cezası
12:21 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 16:41:20. #1.12#
SON DAKİKA: Köksal Toptan: Yerel seçimler Türkiye'nin geleceği için umut kapısı olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement